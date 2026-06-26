Sessão plenária em Lisboa assinala os 50 anos da autonomia dos Açores e da Madeira

No dia de hoje, a Assembleia da República assinala os 50 anos da autonomia político-administrativa dos Açores e da Madeira com uma sessão plenária comemorativa, reunindo representantes dos partidos, dos órgãos de governo próprio das duas regiões autónomas e do Parlamento nacional. O arranque dos trabalhos está agendado para as 10 horas.

A cerimónia inclui intervenções dos Deputados Únicos Representantes de Partido e dos representantes dos grupos parlamentares, bem como dos presidentes dos Governos Regionais e das Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira. A sessão encerra com a intervenção do Presidente da Assembleia da República.

As comemorações terminam no Salão Nobre, onde será exibido um vídeo evocativo que revisita os principais momentos e conquistas alcançados ao longo de cinco décadas de autonomia das duas regiões autónomas.

As primeiras eleições para as assembleias legislativas da Madeira e dos Açores aconteceram a 27 de Junho de 1976.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 26 de Junho.

Agenda

09h30 - o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visita as obras do Hospital Central e Universitário da Madeira.

11h00 – no segundo dia da visita da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) à Madeira, reúne-se com Jorge Carvalho, na Câmara Municipal do Funchal; visita as instalações do Comando Regional da PSP da Madeira, incluindo os diversos serviços internos, bem como visita as instalações da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço (DSACF), condicionada à decisão superior do Comando Regional.

16h00 - lançamento do livro 'Guias da Biodiversidade do Arquipélago da Madeira e das Ilhas Selvagens – Borboletas', da autoria de António Franquinho Aguiar, Ricardo Araújo e de Ysabel Gonçalves, no Museu de História Natural do Funchal.

19h00 - cerimónia oficial dos prémios 'Portugal Travel Awards by Publituris 2026', onde a Madeira está nomeada para na categoria 'Melhor Região de Turismo Nacional'.

19h00 - desfile das Marchas Populares Solidárias, na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

20h00 - cerimónia de partida da 37.ª edição da 'Volta à Madeira Classic Rally', que decorre no ao longo dos próximos dias. A saída acontece na Placa Central.

21h30 - actuação de Ricardo Araújo Pereira, no Casino da Madeira.

Efemérides

1579 - Independência da Holanda.

1662 - "Golpe" na Corte portuguesa põe termo à regência de D. Luísa de Gusmão, viúva de D. João IV. O trono é entregue a Afonso VI.

1812 - O Parlamento da Polónia proclama a independência do país. Napoleão Bonaparte recusa a decisão.

1871 - O Governo de António José D'Ávila proíbe as Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, de Antero de Quental, no dia em que estava anunciada a sexta conferência.

Eça de Queiroz, Oliveira Martins, Antero de Quental, Ramalho Ortigão e Guerra Junqueiro na segunda Conferência do Casino., Foto DR/Arquivo

1917 - Grande Guerra 1914-1918. As primeiras forças aliadas norte-americanas desembarcam em Saint Nazaire, França.

1927 - Bispo de Leiria preside, pela primeira vez, a uma cerimónia oficial na Cova da Iria, em Fátima.

1935 - Adolf Hitler obriga ao aborto e à esterilização as mulheres que possam transmitir o que os nazis consideram "males hereditários".

1945 - A Carta das Nações Unidas é assinada em São Francisco, Estados Unidos, por representantes de 50 países. Oficialmente é criada a 24 de outubro.

Foto Arquivo/AP

1963 - Guerra Fria. John F. Kennedy, Presidente dos Estados Unidos, visita Berlim e proclama, junto ao Muro, "Ich bin Berliner".

1984 - Os dirigentes da Comunidade Económica Europeia reunidos na Cimeira de Fontainebleau, França, manifestam o seu apoio à adesão de Portugal à CEE a 01 de janeiro de 1986.

1985 - É inaugurado, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, o Centro Cultural das Descobertas.

Foto Shutterstock

2000 - É divulgada a primeira sequência do genoma humano, descodificada a 97%.

2003 - Os Quinze aprovam a reforma da Política Agrícola Comum, com voto contra de Portugal, que contesta a quota de leite atribuída aos Açores.

2008 - Uma onda do mar galga a praia junto à Lagoa dos Salgados, em Albufeira, e rompe uma das mais importantes zonas húmidas do Barlavento algarvio utilizada para a nidificação de aves.

2013 - O Ministério Público instaura um processo no Tribunal Administrativo de Lisboa contra a Universidade Lusófona, em causa está a licenciatura do ex-ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares Miguel Relvas.

2020 - O juiz de instrução Carlos Alexandre decide levar a julgamento os 23 arguidos do processo sobre o furto das armas de Tancos, entre os quais Azeredo Lopes, ex-ministro da defesa.

Foto Shutterstock

2024 - O primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, de 57 anos, é nomeado o próximo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), sucedendo ao norueguês Jens Stoltenberg.

Pensamento do dia