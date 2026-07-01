Medalha distingue percurso de José de Jesus Barreto no empreendedorismo

José de Jesus Barreto recebeu esta terça-feira a Insígnia Autonómica de Valor, a mais elevada distinção regional, numa homenagem ao seu contributo para o desenvolvimento económico e turístico da Madeira.

O empresário teve um papel determinante em alguns dos mais importantes investimentos privados realizados na Região ao longo do século XX.

A cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses decorre no Centro de Congressos da Madeira, integrada nas comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Durante a sessão, serão atribuídas três Insígnias Autonómicas de Valor, seis Insígnias Autonómicas de Distinção e duas Insígnias Autonómicas de Bons Serviços.

Três distinguidos com a Insígnia Autonómica de Valor no Dia da Região O Governo Regional vai, também, agraciar seis pessoas com a Insígnia Autonómica de Distinção e outras duas com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços

Com estas distinções, o Governo Regional pretende reconhecer o mérito, o exemplo de vida, o serviço prestado à comunidade e o contributo destas personalidades para o desenvolvimento económico, social, cultural e institucional da Região.

Mas o programa comemorativo do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses não se limita à tradicional cerimónia de imposição das insígnias honoríficas madeirenses.

Dia da Região celebra-se com homenagens, distinções e concerto comemorativo A Madeira celebra esta quarta-feira, 1 de Julho, o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, uma das datas mais marcantes do calendário regional, com um vasto programa de cerimónias oficiais que homenageia a autonomia política conquistada pelo arquipélago e reconhece o contributo de personalidades e instituições para o desenvolvimento da Região. As comemorações decorrem ao longo de todo o dia.

Pelas 18 horas, na Sé do Funchal, celebra-se uma missa solene e ‘Te Deum’, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

O dia festivo termina com um concerto, às 21 horas, no Parque de Santa Catarina, pela Orquestra Clássica da Madeira, sob direcção artística de Norberto Gomes, contando com a participação do maestro Luís Andrade, dos solistas Viktorija Miškūnaitė e Alberto Sousa, bem como de alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.