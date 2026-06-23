GNR na Madeira comemora aniversário com medalha de ouro e promessas de reforço de meios

O Comando Territorial da Madeira da GNR assinalou, esta manhã, o seu 17.º aniversário numa cerimónia realizada no Largo do Município do Funchal e presidida pelo Representante da República, Paulo Barreto, com presença do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, e de diversas entidades regionais. O momento ficou marcado pela imposição da Medalha de Serviços Distintos Grau Ouro no Estandarte Nacional da Unidade.

No discurso que proferiu, o comandante do Comando Territorial da Madeira, coronel Marco Nunes, recordou que, embora a designação de Comando Territorial conte apenas 17 anos, o legado da instituição na Região remonta a 1477, com a criação da Alfândega do Funchal, e que a sua génese moderna aconteceu Junho de 1834, com a criação, por decreto de D. Pedro, do Corpo de Guardas de Bordo dos Navios e de Terra.

Marco Nunes identificou os quatro vectores de actuação da GNR na Região: a missão tributária, fiscal e aduaneira, o controlo costeiro e de fronteiras, a protecção da natureza e do ambiente, e a protecção e socorro. Sobre este último, destacou o compromisso assumido com o Governo Regional nas vertentes de busca e resgate em montanha, primeira intervenção em incêndios florestais e busca e resgate em estruturas colapsadas. Relativamente às fronteiras, salientou que "no ano de 2025 os movimentos de navios e passageiros nos Portos da Madeira bateram todos os recordes", tendo a GNR garantido "o pleno cumprimento desta missão, com serenidade e profissionalismo".

O comandante enumerou ainda um conjunto de parcerias com organismos regionais, destacando a colaboração com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, o Instituto da Mobilidade e Transportes, o Serviço Regional de Protecção Civil, a Administração dos Portos e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza. Referiu também a participação da GNR no Hub Tecnológico Marítimo-Portuário, iniciativa que visa capitalizar a posição da Madeira no Atlântico Norte através de projectos nas áreas da robótica submarina, biotecnologia marinha e sistemas de segurança e defesa.

A segunda e última intervenção foi feita pelo secretário de Estado Paulo Simões Ribeiro, que enumerou um conjunto de medidas de valorização e modernização das forças de segurança levadas a cabo pelo actual Governo. Entre elas, destacou o aumento do suplemento por serviço e risco de 100 para 400 euros, o aumento de 15% no valor dos serviços remunerados, algo que não acontecia há nove anos, e o aumento dos demais suplementos, que não eram revistos há 16 anos. Referiu ainda a aprovação da aquisição de 1.500 tasers para GNR e PSP, num valor de 4,3 milhões de euros, e um investimento de cerca de 11 milhões de euros na modernização dos rádios portáteis TETRA para operar na rede SIRESP, aprovado na semana passada. O governante anunciou também a aprovação de câmaras portáteis ('bodycams') de uso individual para os agentes, referindo que o objectivo é "ter este ano um saldo líquido do efectivo, algo que não acontece nos últimos anos".

Paulo Simões Ribeiro encerrou a intervenção com uma analogia ao futebol, tema que disse "não escapar à actualidade": "Tal como numa equipa de futebol, também na relação entre o Governo e as nossas forças de segurança o sucesso não se constrói em campos opostos. Constrói-se lado a lado, com confiança mútua, com diálogo e com cooperação". Concluiu lembrando que "a distância geográfica que separa o Funchal de Lisboa não diminui, em momento algum, a atenção e o compromisso do Ministério da Administração Interna" para com militares da GNR e para com a respectiva missão.