Associação Sem Limites quer reforçar as pontes para emprego e apoio ao empreendedorismo das pessoas com deficiência

O secretário Rrgional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebeu hoje, em audiência, os dirigentes da Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS, Associação Sem Limites, num encontro centrado na criação de melhores respostas para o empreendedorismo e a empregabilidade das pessoas com deficiência.

No final da reunião, Filipe Rebelo, presidente da associação, sublinhou que o objetivo foi o de estabelecer “novas pontes com a tutela, para facilitar o acesso a apoios, ao financiamento e aos instrumentos de adaptação de espaços e postos de trabalho”, uma vez que a Secretaria Regional de Economia tutela o IDE – Instituto de Desenvolvimento Empresarial. Este organismo público coordena os apoios ao tecido empresarial dos setores secundário e terciário da economia regional, e tem ao dispor instrumentos ligados ao investimento, ao financiamento e ao funcionamento das empresas, que podem ser muito úteis não só à criação de condições nos espaços de trabalho, como também no impulsionar do desenvolvimento novos projetos empresariais liderados por pessoas com necessidades especiais.

Em nota à imprensa, o responsável adiantou que a associação pretende trabalhar em articulação com as entidades públicas para criar dinâmicas que “permitam aos seus associados, ou a outros cidadãos com deficiência, desenvolver projetos empresariais e aceder ao mercado de trabalho em condições mais justas”.

José Manuel Rodrigues, por seu lado, manifestou disponibilidade para acompanhar as preocupações apresentadas e prometeu desenvolver todas as diligências no sentido de ir ao encontro das pretensões da Associação Sem Limites. Destacou que a integração económica das pessoas com deficiência é um pilar de uma sociedade mais justa e uma mais-valia para as empresas, “na medida em que valoriza competências, promove a diversidade e reforça a coesão social”.

A Associação Sem Limites defende que as pessoas com deficiência têm capacidade para empreender, trabalhar e contribuir ativamente para a economia, sublinhando que a inclusão deve passar pela criação de oportunidades concretas e não por soluções meramente formais.