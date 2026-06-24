Paulo Barreto recebeu presidente da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto recebeu, no Palácio de São Lourenço, a Cônsul Honorária de Cabo Verde na RAM e presidente da Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira (APMM) , Susana Gramilho.

A Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira -APMM é uma entidade multidisciplinar dedicada à promoção integrada dos arquipélagos da Macaronésia, com intervenção nos domínios cultural, social, educativo, turístico e económico, assumindo um papel ativo na construção e dinamização do conceito de Macaronésia como espaço estratégico de cooperação inter-ilhas. No plano cultural e editorial, foi responsável pela edição da segunda edição do livro infantil 'A Macaronésia Trocada por Miúdos', reforçando a vertente educativa e de sensibilização junto das novas gerações.

Na sua dimensão social, desenvolve o programa 'Juntos por Sorrisos', através do qual tem promovido diversas iniciativas solidárias, com especial enfoque no apoio a crianças e jovens, incluindo acções em Cabo Verde, onde estão previstas mais duas iniciativas no próximo mês.

A APMM tem ainda contribuído para projectos de cooperação e desenvolvimento, como ligações aéreas interinsulares, programas MacInterreg e a promoção do circuito turístico macaronésio, posicionando-se como um movimento estruturado de valorização e integração estratégica da Região.