Volta à Madeira Classic Rally promove Região e valoriza património automóvel

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, participou esta sexta-feira na cerimónia de partida da 37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally, onde destacou a importância da iniciativa para a promoção da Região e para a valorização do património automóvel.

Organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, a prova teve início no Funchal e conta com a participação de 40 equipas – regionais, nacionais e uma internacional – que vão percorrer cerca de 270 quilómetros pela ilha, num evento que alia as componentes desportiva e turística.

Na ocasião, Eduardo Jesus salientou o contributo da competição para a projeção da Madeira além-fronteiras e evidenciou a ligação entre o automobilismo clássico e a identidade regional, defendendo que iniciativas desta natureza “contribuem para preservar e valorizar uma memória coletiva associada ao desporto motorizado e ao património automóvel”.

A 37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally decorre ao longo do fim-de-semana, com várias etapas disputadas em estrada aberta, sendo reconhecida como uma das provas mais emblemáticas do calendário de automobilismo clássico da Região Autónoma da Madeira.