Rali da Ribeira Brava vai para a estrada com recorde de inscritos

A IX Edição do Rali da Ribeira Brava vai para a estrada nos dias 12 e 13 de Junho e promete voltar a colocar o concelho no centro das atenções do desporto automóvel regional.

Este ano, a organização manteve um número assinalável de 42 equipas participantes.

Durante a apresentação oficial realizada há instantes, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, mostrou-se satisfeito com o regresso do rali, destacando que o concelho será "uma verdadeira montra do melhor de cada uma das freguesias".

O autarca sublinhou "o forte impacto económico do evento, que gera movimento e dinamização do comércio local, da restauração e de outros setores económicos, apresentando a Ribeira Brava como uma terra dinâmica, acolhedora e com uma capacidade de excelência para receber grandes manifestações desportivas".

Jorge Santos valorizou ainda a dimensão desportiva e formativa do rali, realçando a sua capacidade de "unir gerações, inspirar os mais jovens e promover valores como a disciplina, a dedicação e a superação".

Numa demonstração clara de apoio aos talentos locais, o líder do executivo municipal anunciou que a autarquia voltou a assumir o pagamento das inscrições de todos os pilotos, co-pilotos e equipas que sejam naturais, residentes ou que estejam sediados no concelho da Ribeira Brava.

Deixou um agradecimento a todas as entidades envolvidas na viabilização da prova e destacou a segurança e o civismo de todos, apelando ao público a cumprir as indicações da organização e das autoridades competentes, reforçando que a segurança de todos é fundamental para que o Rali da Ribeira Brava seja uma grande festa para todos.