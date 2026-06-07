Queimada descontrolada mobiliza meios na Ribeira Brava

Uma queimada descontrolou-se durante a tarde de hoje na Estrada de São João, no concelho da Ribeira Brava, mobilizando diversos meios para combater o incêndio em mato.

Segundo apurou o DIÁRIO junto das corporações, as chamas tiveram origem numa queimada que acabou por sair do controlo, obrigando à intervenção dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, juntamente com os Bombeiros Sapadores do Funchal e o meio aéreo do Serviço Regional da Protecção Civil.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos chegaram igualmente a ser accionados para prestar apoio à operação, mas acabaram por ser desmobilizados.

Até ao momento, não há registo de feridos.