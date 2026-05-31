Casa cheia na Ribeira Brava para ver o Panda
Veja as fotografias captadas pelo fotojornalista Rui Silva da ASPRESS
A ida do Panda e da sua banda à Ribeira Brava já tem casa cheia. A tenda montada na nova praça da vila está cheia para ver ainda a Patrulha Pata, que chega em missão com o Chase e o Marshall, e ainda o Baby Shark, que vem acompanhado da Pink Fog.
No interior, além do palco, há tapete no chão onde estão sentadas centenas de crianças e respectivos pais.
No exterior, mas sem obstáculos visuais, acumulam -se muitas outras crianças e pais.
O Coro-Intantil da Ribeira Brava já abriu estas comemorações do Dia da Criança.
O espaço conta com os habituais insufláveis, tatuagens temporárias, balões, entre outros.
Num dia de sol intenso, quem não está directamente ligado ao espectáculo, vai frequentando o comércio envolvente à praça.
O "barulho" está prestes a começar.