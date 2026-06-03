Nova estrada florestal vai permitir vigilância 24 horas entre Ribeira Brava e Câmara de Lobos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou a importância da nova estrada de acesso entre a zona da Trompica, na Ribeira Brava, e as zonas altas de Câmara de Lobos, designadamente o Estreito, considerando que a intervenção resolve “um problema com anos e anos”.

A obra, realizada em parceria entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, representa um investimento de cerca de 167 mil euros e tem como principal objectivo reforçar a prevenção, fiscalização e combate aos incêndios florestais naquela área.

Miguel Albuquerque explicou que, durante muitos anos, as autoridades enfrentaram grandes dificuldades de acesso a esta zona, onde, segundo referiu, os fogos eram frequentemente ateados durante a noite.

Com a nova ligação, será possível garantir uma fiscalização permanente, “24 horas por dia”, com maior mobilidade para os meios de prevenção e socorro.

“Esta estrada vai permitir às forças policiais, à GNR, aos bombeiros e à Polícia Florestal prevenir e fiscalizar, de noite e de dia, esta zona”, afirmou o chefe do executivo madeirense, acrescentando que a vigilância poderá ser reforçada com recurso a drones e sensores nocturnos.

A nova via tem cerca de dois quilómetros e meio em terra batida e foi concebida exclusivamente para acções de prevenção e combate a incêndios.

O acesso será condicionado por portões, ficando reservado às forças de protecção civil, bombeiros, GNR, Polícia Florestal e entidades com responsabilidade na prevenção e resposta a ocorrências.

Miguel Albuquerque sublinhou ainda que esta ligação permitirá uma intervenção mais rápida em caso de ignição, possibilitando apagar focos de incêndio “quase de imediato”, precisamente por garantir o acesso de viaturas a uma zona até agora de difícil mobilidade.

Na visita estiveram presentes elementos do contingente da Protecção Civil, os secretários regionais Eduardo Jesus e Micaela Freitas, bem como o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava.