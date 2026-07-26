Castro destaca Expo Porto Santo como motor da economia local e do investimento na ilha

O presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), José António Castro, destacou o papel da Expo Porto Santo na dinamização da economia local e na criação de novas oportunidades para empresas e investidores.

"A Expo é, hoje, um dos momentos mais marcantes do nosso calendário. É um espaço que reforça a economia local, aproxima empresas, cria oportunidades e mostra que o Porto Santo tem muito mais para oferecer, além da sua praia. Tem dinamismo, talento e capacidade de atrair investimento", afirmou.

Nesta edição, que termina hoje, o certame contou com a participação de 71 empresas e 143 stands, números que, segundo José António Castro, demonstram a confiança dos agentes económicos e a vontade de investir na ilha.

“Estes números mostram confiança, mostram vontade de investir e mostram que a Expo Porto Santo já é um evento de referência na região e a nível nacional”, sublinhou.

O responsável da AICTPS salientou ainda a elevada adesão do público ao longo dos 10 dias, tanto para as compras e a gastronomia como para a animação e as diversas ações de divulgação promovidas no âmbito do evento.

A edição deste ano contou também com a participação de várias entidades, entre as quais a Força Aérea, as Forças Armadas, a GNR, o Madeira Parques, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE) e organizações representativas das micro, pequenas e médias empresas.

Para José António Castro, a diversidade de participantes e iniciativas contribuiu para reforçar a importância da Expo Porto Santo enquanto plataforma de promoção da economia, das empresas e do próprio território.

O presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo anunciou que, para o ano, o evento decorrerá de 23 Julho a 1 de Agosto.