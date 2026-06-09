Navio Lobo Marinho com novos horários amanhã

A Porto Santo Line informa que os horários das viagens do navio Lobo Marinho serão alterados amanhã, dia 10 de Junho, devido a ajustes operacionais.

Assim, a ligação entre o Funchal e o Porto Santo terá partida às 8h30, enquanto a viagem de regresso, do Porto Santo para o Funchal, realizar-se-á às 22h30.

A entidade informa ainda que todas as passagens foram automaticamente remarcadas para este novo horário,

Para mais informações, os passageiros devem contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 19h (encerrado em dias feriados).