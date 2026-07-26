Trump anuncia autoestrada que ligará Marrocos ao território ocupado do Saara Ocidental

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje um projeto de construção de uma autoestrada que terá o seu nome e ligará as cidades de Tiznit e Dakhla, esta última localizada no território ocupado do Saara Ocidental.

A autoestrada, orçada em cerca de 880 milhões de euros, terá cerca de mil quilómetros de extensão, atravessando cidades costeiras, incluindo El Aaiún, também na zona do Saara Ocidental controlada por Marrocos.

A extremidade sul da autoestrada, em Dakhla, irá ligar-se ao megaprojeto do Porto Atlântico da cidade, atualmente em construção e com inauguração prevista para 2028.

No seu discurso, citado pela Europa Press, Donald Trump agradeceu ao Rei de Marrocos, dizendo: "Obrigado ao muito respeitado Mohammed VI, Rei de Marrocos. Que grande honra. Espero poder percorrer toda esta grande autoestrada algum dia. Espero que seja em breve."

A antiga colónia espanhola do Saara Ocidental foi ocupada por Marrocos em 1975, apesar da resistência armada da Frente Polisário até 1991, altura em que os dois lados assinaram um cessar-fogo com vista à realização de um referendo sobre a autodeterminação.

As divergências sobre a consulta e a inclusão ou exclusão dos colonos marroquinos impediram, até ao momento, a realização do referendo.

O mais recente revés para o povo sarauí foi o apoio dos governos espanhol e francês ao plano de autonomia marroquino, uma mudança de posição descrita como uma traição pela Frente Polisário, que considera que Espanha é ainda a potência administrativa do Saara Ocidental.

Donald Trump tem sido um defensor do plano marroquino desde que reconheceu a soberania de Rabat sobre o Saara Ocidental, no final de 2020, pouco antes do fim do seu primeiro mandato.