Norris regressa às vitórias nove meses depois e ganha Grande Prémio da Hungria

O britânico Lando Norris (McLaren) regressou hoje às vitórias no Mundial de Fórmula 1, ao conquistar o Grande Prémio da Hungria, 11.ª prova da temporada, nove meses depois de ter vencido pela última vez.

Norris, que largou da 'pole position', bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 15,080 segundos, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) em terceiro, a 18,728.

O campeão em título, que não vencia uma corrida desde o Grande Prémio de São Paulo de 2025, conquistou o primeiro triunfo da temporada para si e para a McLaren, depois de uma prova marcada pela luta interna com Oscar Piastri (McLaren), que acabaria por desistir com problemas na caixa de velocidades, e pelas diferentes estratégias de paragens nas boxes.

Lando Norris largou do primeiro lugar da grelha, mas perdeu a liderança para Piastri logo na segunda curva da primeira volta, mantendo-se atrás do companheiro de equipa durante grande parte da primeira metade da corrida.

A situação começou a inverter-se depois da segunda paragem de Piastri, que encontrou Carlos Sainz (Williams) no primeiro setor e se envolveu num contacto com o espanhol. Norris aproveitou, entretanto, o ar limpo para impor um ritmo elevado antes da sua própria paragem, numa altura em que pedia a intervenção da equipa para o deixar passar o australiano.

O abandono posterior de Piastri, devido a um problema na caixa de velocidades, provocou a entrada do 'virtual safety car' e voltou a alterar a estratégia dos pilotos da frente. Verstappen e Antonelli, que tinham acabado de trocar de pneus, permaneceram em pista e subiram para segundo e terceiro, respetivamente.

"É bom estar de volta e ganhar outra vez. Foi um dos melhores carros que já tive. É uma das pistas em que me ajeito melhor", afirmou Norris após a corrida.

Verstappen terminou em segundo, resultado que o dexiou surpreendido: "Não esperava estar no pódio. O arranque foi decente. Estou muito satisfeito. Vi as oportunidades e fui por elas".

Antonelli completou o pódio, depois de uma corrida em que a Mercedes chegou a tentar uma estratégia de apenas uma paragem, antes de concluir que os pneus não permitiriam chegar ao final.

"Foi uma corrida dura. Era difícil ultrapassar. Tentámos uma paragem, mas disseram-me que os pneus estavam no limite e tivemos de parar outra vez", explicou.

O italiano, líder do campeonato, reconheceu que a liderança do campeonato à chegada à pausa de verão o deixou surpreendido: "Nunca pensei estar nesta posição à entrada do verão. Temos de continuar a puxar porque a segunda parte da época vai ser dura".

Atrás dos três primeiros, Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto, beneficiando da penalização de cinco segundos aplicada ao companheiro Lewis Hamilton por excesso de velocidade nas boxes.

Hamilton tinha saído da última paragem à frente de Antonelli, mas a análise do momento da entrada em vigor do 'virtual safety car' devolveu a posição ao piloto da Mercedes, antes de a penalização afastar definitivamente o britânico da luta pelo pódio.

Isack Hadjar (Red Bull) foi sexto e George Russell (Mercedes) sétimo, depois de o britânico ter caído para 19.º na partida devido à ativação do sistema 'anti-stall'. Liam Lawson e Arvid Lindblad colocaram os dois Racing Bulls nos pontos, em oitavo e 10.º, respetivamente, com Nico Hülkenberg (Audi) em nono.

Destaque ainda para a Aston Martin, que apresentou em Budapeste o seu melhor desempenho global da temporada até ao momento. Lance Stroll terminou em 13.º e Fernando Alonso em 14.º.

Com o triunfo no Hungaroring, Norris tornou-se o mais recente vencedor diferente numa temporada que já tinha conhecido triunfos de Mercedes e Ferrari, enquanto Antonelli segue para a pausa de verão na liderança do Mundial.

O italiano soma 219 pontos, mais 50 do que Lewis Hamilton, que é segundo, com George Russell em terceiro, com 160.

O campeonato regressa em 23 de agosto, com o Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort.