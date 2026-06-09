Aeroporto da Madeira com 13 voos afectados e um divergido

O Aeroporto Internacional da Madeira voltou a registar, esta terça-feira, um dia marcado por constrangimentos na operação, com reflexos em partidas e chegadas.

De acordo com a informação disponibilizada no site do aeroporto, consultada pelas 18h06, estavam contabilizados 13 voos afectados entre partidas e chegadas, além de um voo divergido.

As imagens de acompanhamento aéreo mostram também várias aeronaves em espera nas imediações da Madeira, a efectuarem circuitos antes da aproximação ao Aeroporto da Madeira. Entre os casos visíveis no Flightradar24 surgem o voo TUI8XA, proveniente de Stuttgart, com chegada prevista ao Funchal pelas 18h02, e o voo TRA14R, da Transavia, proveniente de Amesterdão, igualmente com estimativa de chegada pelas 18h02.

No painel de partidas do aeroporto são ainda visíveis atrasos em vários voos. O voo 3Z 7307, com destino a Varsóvia, tinha partida prevista para as 14h00, mas acabou por sair às 14h25. O TP 1690, para Lisboa, estava marcado para as 14h15 e partiu às 14h36. Já o ENT7010, também para Varsóvia, previsto para as 14h30, saiu apenas às 15h24, enquanto o EJU6834, com destino ao Porto, previsto para as 14h35, partiu às 15h17.

A situação voltou, assim, a provocar perturbações na operação aeroportuária, afectando passageiros em voos de chegada e de partida. As imagens disponíveis ao final da tarde indicavam ainda movimento intenso de aeronaves junto à Madeira, com alguns aviões a aguardarem condições para completar a aproximação ao aeroporto.