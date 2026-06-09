Três canadianos feridos em acidente na Ribeira da Alforra

Três cidadãos de nacionalidade canadiana ficaram feridos, esta tarde, na sequência de um acidente ocorrido na zona da Ribeira da Alforra entre um veículo ligeiro e um autocarro.

O alerta foi dado pelas 16h15 e mobilizou meios de socorro para o local. Segundo foi possível apurar, as vítimas apresentavam queixas ao nível da zona lombar e dos membros superiores.

Os três feridos foram assistidos no local e posteriormente transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e da Cruz Vermelha Portuguesa.

Apesar do aparato, os ferimentos foram considerados ligeiros. As vítimas deram entrada na unidade hospitalar para avaliação e acompanhamento médico.

As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão ainda por apurar.