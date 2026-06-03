Derrocada na Boaventura fecha estrada e faz três feridos ligeiros

Uma derrocada de alguma dimensão ocorreu esta tarde, perto das 19h30, na Estrada Regional 101, no sítio da Silveira, na freguesia da Boaventura.

O material que se desprendeu da escarpa sobranceira à via atingiu um veículo com seis ocupantes, todos estrangeiros, resultando em ferimentos ligeiros em três deles. Conseguiram todos sair da viatura pelos seus próprios meios.

Já estão no local os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, com cinco viaturas e 13 operacionais, que prestam, neste momento, os primeiros socorros às vítimas.

Mobilizados foram, igualmente, os Bombeiros Voluntários de Santana, com uma ambulância e três elementos, mas que, devido ao bloqueio da estrada pelo material que se desprendeu da escarpa, não conseguiram chegar junto das vítimas.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local.

A derrocada deu-se a cerca de dois quilómetros do túnel Duarte Pacheco, que liga a Boaventura (concelho de São Vicente) à freguesia do Arco de São Jorge (concelho de Santana). Por se tratar de uma Estrada Regional, a Direcção Regional de Estradas já terá sido informada do sucedido, devendo mobilizar meios para o local.