Autoridades inspeccionaram mais de 30 mil edifícios desde a catástrofe

Mais de 30 mil edifícios foram inspecionados na Venezuela desde o duplo sismo que atingiu o país em 24 de junho e deixou 190 construções destruídas, anunciou hoje a Presidente interina, Delcy Rodríguez.

"Mais de 30 mil casas já foram inspecionadas e classificadas como amarelas, verdes ou vermelhas", declarou a líder venezuelana durante o envio de brigadas comunitárias em Caracas para o programa habitacional "Venezuela Renace" (Venezuela Renasce), transmitido pela televisão estatal.

Delcy Rodríguez indicou que mais de 12 mil casas que tinham sido classificadas como amarelas, devido à ausência de danos estruturais, estão a ser "ativamente tratadas" através deste programa.

"As classificadas como vermelhas estão a ser avaliadas para determinar o processo de reparação adequado", acrescentou.

No sábado, o Colégio Venezuelano de Engenheiros (CIV) relatou ter inspecionado mais de oito mil estruturas para avaliar a habitabilidade, identificar falhas críticas e fornecer recomendações às comunidades e autoridades locais, com vista a reduzir vulnerabilidades.

Em comunicado, o CIV afirmou que mais de 70% dos edifícios inspecionados foram classificados como habitáveis, enquanto cerca de 25% foram classificados como "habitáveis ?com cautela" ou "inabitáveis".

Rafael Argotti, membro do Conselho Nacional de Diretores do CIV, explicou que as inspeções vão continuar em "zonas com maior densidade populacional e estruturas mais antigas na capital".

O Banco Mundial estimou na quinta-feira que os danos físicos diretos causados pelos sismos ascendem aos 19,6 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros) e alertou que a lenta reconstrução pode prejudicar a recuperação económica do país na próxima década.

Na sexta-feira, completou-se um mês desde o duplo sismo que afetou sobretudo o norte da Venezuela, provocando pelo menos 5.546 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, segundo os dados oficiais.

Entre os mortos, há pelo menos 134 portugueses e lusodescendentes e 12 estão desaparecidos.

Além disso, o desastre danificou cerca de 856 edifícios e 190 ruíram.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.