179 operacionais e três meios aéreos combatem fogo em Penafiel

Oito horas decorridas sobre o alerta de incêndio em Duas Igrejas, concelho de Penafiel, mantinham-se no terreno 179 operacionais, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

Segundo a fonte, estavam ainda no combate três meios aéreos e 57 veículos terrestres.

Pelas 18:25, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o número de operacionais atingiu o número mais alto, com a presença de 181 no terreno.

O alerta foi dado pelas 11:09 e, pelas 20:05, mantinham-se duas frentes ativas com grande intensidade, revelou a fonte, indicando que as chamas lavram em zona de mato.

Devido ao avanço das chamas, a Estrada Municipal 589, em Peroselo, foi cortada ao trânsito.

A mesma fonte revelou não haver registo de feridos nem de povoações evacuadas.