Sofia Ferreira vai jogar para a Alemanha

A andebolista madeirense Sofia Ferreira, que nas duas últimas temporadas representou o SL Benfica, onde relembre-se, conquistou todos os títulos nacionais, vai representar em 2026/2027 o Frankfurter HC da Alemanha, emblema que milita na 3.ª Divisão daquele país.

Sofia Ferreira em Portugal continental representou igualmente o Almeida Garrett. Na Madeira começou a praticar andebol no Clube Escola da Levada tendo depois vestido a camisola do Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo e Madeira Andebol SAD. Sofia Ferreira tem 20 anos e terá assim, a sua primeira experiência fora de Portugal.