Governo pede menos amor e mais decisão e execução

Miguel Albuquerque vai aproveitar a presença do Presidente da República na Madeira para pedir que intervenha num conjunto de situações pendentes. António José Seguro estará na Região na quinta e sexta-feira. “Nós não precisamos de proclamações de amor, sobretudo antes das eleições vêm todos aqui dizer que são, que gostam muito da autonomia. Nós precisamos não de proclamações nem de retórica, precisamos de decisão e execução”, afirmou o Presidente do Governo Regional esta manhã, à margem da inauguração da loja Sabores de Portugal, no centro do Funchal.

O líder do Executivo lembrou que a Região está a celebrar a autonomia, um dos maiores sucessos da democracia portuguesa nas palavras de Miguel Albuquerque. “E esta maturidade tem de ser resolvida num quadro de resolução de problemas”, argumentou, lembrando o papel que o Presidente da República tem em magistratura de influência.

“Ele é Presidente de todos os portugueses e as regiões têm de ser levadas em linha de conta, há um conjunto de questões que têm de ser resolvidas”.

Em relação ao Ferry, o Presidente do Governo Regional confirmou que tem interesse no resultado do Estudo, mas lembra que a promessa é da República. “Eu tenho interesse no resultado, num quadro em que é da responsabilidade do Governo Nacional, como aliás ficou consignado no programa, lançar o concurso”.

Sobre a não condecoração de madeirenses no âmbito do 10 de Junho na Madeira, o Presidente do Governo, absteve-se de comentar. “Tem de falar com o Sr. Representante sobre isso”.

Este ano as cerimónias do feriado do Dia de Portugal ficam-se pelo hastear da Bandeira. Miguel Albuquerque estará presente, confirmou.