Madeira presente na Feira Nacional de Agricultura

A Região Autónoma da Madeira está representada na Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo (FNA26), que decorre até 14 de Junho, em Santarém, através da participação da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

A edição deste ano da FNA, considerada o maior evento do sector agrícola em Portugal, dedica especial destaque aos pequenos frutos — mirtilos, morangos, framboesas e amoras —, um segmento que tem registado um crescimento significativo, impulsionado pela procura dos consumidores e pelo seu elevado valor nutricional.

A comitiva madeirense iniciou hoje a sua participação no certame, que reúne produtores, empresas, investigadores e decisores políticos ligados ao sector agrícola nacional.

Amanhã, dia 8, está prevista uma visita ao stand da Madeira na feira, acompanhada pelo ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, permitindo o contacto directo com os expositores do sector primário e da indústria agro-alimentar da Região.

Um dos momentos de maior destaque da presença madeirense acontece na próxima terça-feira, 9 de Junho, quando o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, participa no painel de debate da conferência ‘O Papel do LEADER no Desenvolvimento Rural e no Futuro da PAC’, promovida pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) e pela Federação Minha Terra.

O governante madeirense integrará a discussão dedicada ao enquadramento do programa LEADER na futura Política Agrícola Comum (PAC), juntamente com representantes de organismos nacionais e europeus ligados ao desenvolvimento rural.

A conferência assinala os 35 anos do programa LEADER em Portugal e pretende promover uma reflexão sobre o futuro das políticas de desenvolvimento local de base comunitária, num momento em que decorrem debates sobre o próximo quadro financeiro europeu e a reforma da PAC.

Além da vertente expositiva e comercial, a FNA26 reúne especialistas, investigadores e decisores políticos para discutir os principais desafios do sector agrícola, afirmando-se como uma plataforma de promoção da inovação, do investimento e da valorização dos territórios rurais.