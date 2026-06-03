Teerão garante retaliar de forma decisiva contra qualquer ataque dos EUA e Israel

O Irão irá retaliar de forma "decisiva, terrível e proporcional" contra qualquer ataque dos Estados Unidos e de Israel, advertiu hoje o principal negociador iraniano, o presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, apresentou uma justificação vaga para os ataques iranianos no Kuwait ocorridos hoje, sem especificar que alvos foram atingidos, de acordo com a agência de notícias Isna, citada pela agência France-Presse (AFP).

Araghchi considerou estes "ataques de autodefesa contra locais que os Estados Unidos estão autorizados a usar para atacar navios civis e violar o cessar-fogo".