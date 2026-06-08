Carina Alves, filha de madeirenses, eleita novamente deputada em Jersey com maior número de votos
Carina Alves, filha de madeirenses, foi eleita hoje novamente deputada pelo partido Reforma de Jersey pela área de Saint Helier Central.
Ontem decorreram as eleições municipais e também para o parlamento de Jersey e neste acto eleitoral a única luso-descendente foi Carina Alves, de origem madeirense que foi eleita por Saint Helier South, do partido Reform Jersey.
A contagem dos votos começou ontem à noite, mas devido ao elevado número de afluência às urnas, a comissão das eleições decidiu deixar para hoje a continuação da contagem das freguesias da cidade de Saint Helier e na freguesia de Saint Helier Central, a luso-descendente, Carina Alves foi a candidata que foi eleita com maior número de votos, contando com 1106 votos.
A luso-descendente era professor de matemática antes de entrar para a política,
No âmbito geral o partido Reform Jersey perdeu muitos votos e inclusive o líder do partido, Sam Mézec, não foi eleito senador.