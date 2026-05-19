O outro lado dos eleitos da selecção nacional

Defesa: Rúben Dias

Idade: 29 anos (14 de Maio de 1997)



Conhecido pela sua capacidade de liderança dentro de campo, Rúben Dias cultiva essa mesma faceta fora dos relvados, dedicando tempo à reflexão sobre desenvolvimento pessoal. Entre as suas paixões menos conhecidas estão a música e a escrita de pensamentos e frases inspiradoras, que guarda nas notas do telemóvel. Ainda assim, a sua ligação ao futebol é inabalável e prova disso é a promessa que fez a Bernardo Silva de que, um dia, os dois vão partilhar o comando de uma equipa técnica, prolongando assim a parceria construída ao longo dos anos no Benfica, no Manchester City e na 'equipa das quinas'.