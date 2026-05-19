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Desporto

O outro lado dos eleitos da selecção nacional

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Os eleitos da selecção nacional para o Mundial são conhecidos pelo que fazem dentro de campo, mas há muito mais para descobrir sobre cada um deles. Entre histórias de infância, alcunhas curiosas, rituais de jogo e percursos pouco convencionais, reunimos algumas das curiosidades mais interessantes dos jogadores que vão representar Portugal na maior competição do futebol mundial.

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Guarda-redes: Diogo Costa
Idade: 26 anos (19 de Setembro de 1999)

Nascido na Suíça, o guardião veio viver para Portugal ainda criança e, ironicamente, começou por querer ser avançado para marcar golos. Quis o destino que, por falta de um colega num treino, aceitasse o desafio de ir para a baliza, o lugar onde viria a fazer história. Hoje é o actual capitão e o guarda-redes do FC Porto, 'o número 1' da equipa das quinas e um dos guarda-redes mais temíveis no Mundo, especialmente quando no capítulo das grandes penalidades.

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Guarda-redes: José Sá
Idade: 33 anos (17 de Janeiro de 1993)
Dispensado na formação do Benfica, José Sá reinventou-se no Marítimo antes de chegar ao FC Porto, onde conquistou a titularidade ao seu ídolo, Iker Casillas. Brilhou depois no Olympiacos e no Wolverhampton, destacando-se pelos reflexos, liderança e entrega. Na selecção nacional soube esperar pacientemente pela sua oportunidade, estreando-se na equipa A com distinção apenas aos 30 anos. Fora do futebol, tem investido noutras áreas e é um dos sócios do Black Padel, clube em Matosinhos.

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Guarda-redes: Rui Silva
Idade: 32 anos (7 de Fevereiro de 1994)

Ao contrário de muitos dos seus colegas de selecção, Rui Silva não fez a sua formação nas academias dos três grandes clubes portugueses. O guarda-redes trilhou um percurso distinto, ganhando notoriedade ao serviço do Nacional da Madeira, onde evidenciou a sua qualidade entre os postes. Outra curiosidade é o facto de ser canhoto, uma característica relativamente rara entre guarda-redes, e que contribui para a sua identidade e estilo de jogo.

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Guarda-redes: Ricardo Velho
Idade: 27 anos (20 de Agosto de 1998)

Ricardo Velho é um dos casos mais inspiradores do futebol português recente. Sem qualquer internacionalização nas selecções jovens, o guarda-redes construiu a sua carreira longe dos holofotes até se afirmar ao serviço do Farense, clube onde se tornou uma das figuras da Liga Portugal. As suas exibições valeram-lhe a distinção de melhor guarda-redes do campeonato em 2023/24 e abriram-lhe as portas da selecção nacional. Actualmente alinha no Gençlerbirliği SK, da Turquia.

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Defesa: João Cancelo
Idade: 32 anos (27 de Maio de 1994)

João Cancelo é reconhecido como um dos laterais mais talentosos e versáteis da sua geração, capaz de actuar em ambos os flancos da defesa. Natural do Barreiro, iniciou o seu percurso no Barreirense antes de chegar ao Benfica, construindo posteriormente uma carreira de sucesso em alguns dos maiores clubes europeus. Fora dos relvados, a sua história é marcada por uma enorme capacidade de superação, após a perda da mãe num acidente de viação quando ainda era muito jovem.

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Defesa: Diogo Dalot
Idade: 27 anos (18 de Março de 1999)

A versatilidade de Diogo Dalot começou a revelar-se desde cedo. Na formação, experimentou praticamente todas as posições em campo, do ataque à baliza, antes de encontrar o seu lugar como lateral. Outra curiosidade é o seu característico festejo de golo, em que tapa um dos olhos com as mãos. O gesto nasceu de uma brincadeira e de apostas entre colegas durante os estágios da selecção nacional, inspirada no popular jogo de cartas UNO.

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Defesa: Rúben Dias
Idade: 29 anos (14 de Maio de 1997)

Conhecido pela sua capacidade de liderança dentro de campo, Rúben Dias cultiva essa mesma faceta fora dos relvados, dedicando tempo à reflexão sobre desenvolvimento pessoal. Entre as suas paixões menos conhecidas estão a música e a escrita de pensamentos e frases inspiradoras, que guarda nas notas do telemóvel. Ainda assim, a sua ligação ao futebol é inabalável e prova disso é a promessa que fez a Bernardo Silva de que, um dia, os dois vão partilhar o comando de uma equipa técnica, prolongando assim a parceria construída ao longo dos anos no Benfica, no Manchester City e na 'equipa das quinas'.

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Defesa: Nélson Semedo
Idade: 32 anos (16 de Novembro de 1993)

Natural de Lisboa, Nélson Semedo cresceu em Mira Sintra e começou a jogar futebol nas ruas do bairro, antes de iniciar o seu percurso no Sintrense. Embora represente Portugal ao mais alto nível, mantém uma forte ligação a Cabo Verde, país de origem dos seus pais. Fora dos relvados, partilha uma história especial com a companheira, que conhece desde a infância, uma vez que ambos cresceram no mesmo bairro e frequentaram a mesma escola.

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Defesa: Tomás Araújo
Idade: 24 anos (16 de Maio de 2002)

É um dos talentos mais promissores da nova geração lusa. Formado no Benfica, Tomás Araújo destacou-se desde cedo não só pela qualidade dentro de campo, mas também pela disciplina e dedicação fora dele. Durante os anos de formação, conciliou o futebol com bons resultados escolares, sendo frequentemente descrito pelos seus treinadores como um jovem muito focado e responsável. 

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Defesa: Renato Veiga
Idade: 22 anos (29 de Julho de 2003)

Filho de Nélson Veiga, antigo futebolista internacional por Cabo Verde que também passou pelo futebol português, Renato cresceu ligado ao desporto-rei. Fez praticamente toda a formação no Sporting, mas nunca chegou a vestir a camisola da equipa principal dos leões. Ainda assim, rapidamente se destacou ao mais alto nível europeu e, no ano passado, chegou mesmo a integrar o onze ideal de jogadores estrangeiros escolhido pelo jornal espanhol Marca.

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Defesa: Gonçalo Inácio
Idade: 24 anos (25 de Agosto de 2001)

Natural da Margem Sul do Tejo, Gonçalo Inácio viu o seu percurso cruzar-se com o Benfica ainda em idade jovem, chegando a realizar alguns treinos no clube da Luz. No entanto, foi no Sporting que encontrou o ambiente ideal para crescer e desenvolver o seu talento, onde ainda permanece. Discreto por natureza, é frequentemente descrito como uma pessoa tímida e pouco dada a exposições mediáticas, preferindo destacar-se pelas suas qualidades dentro das quatro linhas.

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Defesa: Nuno Mendes
Idade: 23 anos (19 de Junho de 2002)

Antes de se afirmar como um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, Nuno Mendes dava nas vistas como extremo na formação do Sporting. A sua timidez chegou a colocar em causa a continuidade no clube, mas o talento e a velocidade acabaram por falar mais alto. Fora dos relvados, enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida ao perder o pai ainda muito jovem e, anos mais tarde, revelou numa entrevista que o progenitor nunca chegou a vê-lo jogar como profissional.

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Defesa: Matheus Nunes
Idade: 27 anos (27 de Agosto de 1998)

A história de Matheus Nunes é uma das mais invulgares da actual selecção. Nascido no Brasil, mudou-se para Portugal ainda adolescente e, aos 20 anos, trabalhava numa padaria nos arredores de Lisboa enquanto conciliava o emprego com o futebol. Longe dos percursos tradicionais das academias de elite, foi construindo a sua carreira até chegar ao topo do futebol europeu. Apesar de ter sido convocado por Tite para representar o Brasil, o lateral optou por rejeitar o convite e vestir a camisola de Portugal, país onde se formou como jogador e pessoa.

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Médio: Rúben Neves
Idade: 29 anos (13 de Março de 1997)

Formado no FC Porto, estreou-se na equipa principal aos 17 anos e tornou-se o mais jovem capitão da história do clube na Liga dos Campeões. Curiosamente, ao longo da carreira tomou várias decisões fora do caminho mais previsível, privilegiando projectos onde pudesse crescer e assumir um papel central. Fora dos relvados, é frequentemente descrito como uma pessoa discreta e com uma forte ligação à família e aos amigos mais próximos.

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Médio: Bernardo Silva
Idade: 31 anos (10 de Agosto de 1994)

Segundo a mãe, andava sempre com uma bola nos pés, chegando até a dormir com ela e a levá-la para todo o lado, para desespero de quem vivia com ele. Na escola, os professores chegaram a pedir ao Bernardo que se concentrasse menos no futebol. Hoje, essa paixão mantém-se intacta, mas divide espaço com outra das suas grandes paixões: os jogos de estratégia. Assumido fã de jogos de tabuleiro, é também um praticante regular de xadrez.

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Médio: Bruno Fernandes
Idade: 31 anos (8 de Setembro de 1994)

Em criança, depois de estragar várias chuteiras, Bruno Fernandes foi obrigado pelo pai a jogar com umas botas antigas que tinham pertencido ao avô, como forma de lhe ensinar a importância de cuidar daquilo que tinha. Essa educação, aliada às dificuldades financeiras que a família enfrentou, ajudou a moldar um jogador que continua a valorizar as suas origens e a manter uma relação muito consciente com o dinheiro e com os sacrifícios feitos para alcançar o sucesso.

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Médio: Vitinha
Idade: 26 anos (13 de Fevereiro de 2000)

Antes de se afirmar como um dos melhores médios do mundo, Vitinha viveu uma desilusão precoce ao ser dispensado da formação do Benfica. Longe de se deixar abater, encontrou no FC Porto o ambiente ideal para continuar a crescer e a desenvolver o seu talento. É primo de Pisko, antiga jogadora e referência do futsal feminino.

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Médio: João Neves
Idade: 21 anos (27 de Setembro de 2004)

Filho de um agente da PSP e de uma professora, cresceu a valorizar a disciplina, o empenho e o respeito. Em campo, há um pormenor que se tornou uma das suas imagens de marca: a camisola por dentro dos calções. O hábito acompanha-o desde os tempos de formação no Centro de Formação e Treino do Algarve, onde essa era uma regra obrigatória.

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Médio: Samu Costa
Idade: 25 anos (27 de Novembro de 2000)

Filho de Zé Maria, antigo futebolista profissional que representou vários clubes portugueses e chegou a ser internacional sub-21, Samu Costa começou a acompanhar o pai e a dar os primeiros toques na bola quando tinha apenas quatro anos. Fora dos relvados, é conhecido pela paixão por tatuagens, com vários desenhos espalhados pelo corpo que retratam momentos, pessoas e experiências marcantes da sua vida pessoal e profissional.

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Avançado: Trincão
Idade: 26 anos (29 de Dezembro de 1999)

Entre colegas de equipa e amigos, Francisco Trincão é conhecido pela alcunha de 'Trincas'. Fora dos relvados, tem uma forte ligação à família e mantém um ritual que raramente falha: enviar uma mensagem aos pais antes de entrar em campo. Curiosamente, se o futebol não tivesse cruzado o seu caminho, o seu plano B seria uma carreira ligada ao ténis, outra das modalidades que mais aprecia.

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Avançado: Francisco Conceição
Idade: 23 anos (14 de Dezembro de 2002)

Ser filho de Sérgio Conceição fez com que Francisco Conceição crescesse habituado à exigência e ao escrutínio. O extremo já reconheceu que os primeiros tempos foram marcados por uma pressão adicional e por críticas associadas ao apelido que carrega. Ainda assim, apesar da independência que procura afirmar no seu percurso, mantém uma ligação muito próxima ao pai, que considera o seu amuleto da sorte, fazendo questão de falar com ele todos os dias e antes de cada jogo.

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Avançado: Rafael Leão
Idade: 26 anos (10 de Junho de 1999)

Apaixonado por música, já lançou várias canções de rap sob o nome artístico 'Way 45'. É também um confesso admirador de moda, tendo sido capa de revistas de renome internacional, como a edição italiana da GQ, e criado a sua própria marca de roupa urbana, a 'Son Is Son'. 

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Avançado: João Félix
Idade: 26 anos (10 de novembro de 1999)

Quando ingressou nas camadas jovens do FC Porto, onde chegou a ser capitão, chorou no primeiro dia e quis regressar a casa. Perante as dificuldades da adaptação, o pai deu-lhe um ultimato que acabou por mudar o rumo da sua história. Fora dos relvados, é conhecido pelos vários interesses que cultiva, incluindo os videojogos, a moda e presença em outros eventos desportivos.

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Avançado: Pedro Neto
Idade: 26 anos (9 de Março de 2000)

Filho de um antigo jogador de hóquei em patins e sobrinho de Sérgio Lomba, ex-defesa-central com uma longa carreira na Primeira Liga, cresceu rodeado por influências desportivas. Durante vários anos, dividiu o tempo entre o futebol e o hóquei em patins, praticando ambas as modalidades em simultâneo. Mas, escolheu o futebol e não tardou a destacar-se, tornando-se no primeiro jogador nascido no ano 2000 a representar a selecção nacional.

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Avançado: Gonçalo Guedes
Idade: 29 anos (29 de Novembro de 1996)

Natural de Benavente, Gonçalo Guedes começou a jogar futebol localmente, destacando-se desde cedo como "o menino franzino que jogava mais do que os outros". O talento levou-o ao Benfica com apenas 10 anos e, ao longo da formação, era frequentemente chamado a competir em escalões acima da sua idade. A progressão continuou nas selecções nacionais, tornando-se um dos jogadores que representou Portugal em todos os escalões jovens antes de chegar à equipa A.

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Avançado: Gonçalo Ramos
Idade: 24 anos (20 de Junho de 2001)

É filho de Manuel Ramos, antigo jogador da I Liga portuguesa. Natural de Olhão, ganhou a alcunha de 'Feiticeiro de Olhão' antes de ficar conhecido como 'O Pistoleiro', graças à sua célebre celebração de golo, em que simula o disparo de duas pistolas. O gesto nasceu de uma brincadeira entre amigos e acabou por se transformar numa das suas imagens de marca dentro das quatro linhas.

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Avançado: Cristiano Ronaldo
Idade: 41 anos (5 de Fevereiro de 1985)

O seu nome foi escolhido em homenagem ao antigo Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, de quem o pai era admirador. Mas uma das curiosidades mais marcantes da sua história é que a sua vida poderia ter seguido um rumo completamente diferente, longe dos relvados. Ainda jovem, Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com taquicardia e teve de ser submetido a uma pequena intervenção cardíaca, um obstáculo que poderia ter comprometido a carreira de um dos maiores futebolistas de todos os tempos.