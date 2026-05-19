O outro lado dos eleitos da selecção nacional

Guarda-redes: Diogo Costa
Idade: 26 anos (19 de Setembro de 1999)
Nascido na Suíça, o guardião veio viver para Portugal ainda criança e, ironicamente, começou por querer ser avançado para marcar golos. Quis o destino que, por falta de um colega num treino, aceitasse o desafio de ir para a baliza, o lugar onde viria a fazer história. Hoje é o actual capitão e o guarda-redes do FC Porto, 'o número 1' da equipa das quinas e um dos guarda-redes mais temíveis no Mundo, especialmente quando no capítulo das grandes penalidades.