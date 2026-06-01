O Meu Filho Escolheu a PSP. E agora?

A entrada de um novo curso de agentes na PSP representa sempre um momento de renovação para a instituição. Cada novo polícia traz consigo motivação, energia e a esperança de contribuir para uma sociedade mais segura. Contudo, este último curso teve, para mim, um significado muito especial.

Entre os agentes recentemente formados no 21.º Curso de Formação de Agentes encontra-se o meu filho mais velho. Confesso que nunca imaginei que isso viesse a acontecer. Não porque a profissão não seja digna ou honrosa, mas porque conheço demasiado bem as dificuldades e os sacrifícios inerentes à vida policial.

O mais surpreendente é que todo o processo decorreu sem o meu conhecimento. O meu filho concorreu, realizou as provas de admissão, foi aprovado e frequentou o curso de formação. Apenas soube da sua decisão quando me pediu para consultar a lista final dos candidatos admitidos. Quando vi o seu nome, fiquei surpreendido e até algo descontente por não me ter informado previamente.

Contudo, ultrapassado o choque inicial, surgiu o orgulho. Orgulho por vê-lo escolher uma carreira de serviço público e seguir, de certa forma, as pegadas do pai. Desde 28 de maio de 2026, é oficialmente polícia da PSP.

A sensação continua a ser difícil de explicar. É um misto de orgulho, alegria e emoção, mas também de preocupação relativamente ao seu futuro profissional. Sei o significado de ser polícia. Sei o que representa assumir o compromisso de proteger os outros, muitas vezes em prejuízo do conforto pessoal, da vida familiar e, por vezes, da própria segurança.

Os novos agentes entram numa polícia muito diferente daquela que muitos encontraram há décadas. A exigência operacional é cada vez maior, os fenómenos criminais tornaram-se mais complexos, a pressão social aumentou e os recursos humanos continuam insuficientes em muitas unidades policiais.

Apesar da chegada deste “sangue novo”, os problemas antigos mantêm-se. A falta de efetivos, o desgaste acumulado, os horários exigentes, a dificuldade em conciliar a vida pessoal e profissional e a sensação de insuficiente valorização continuam presentes no quotidiano policial.

Este novo curso demonstra que a PSP continua a despertar vocações. Apesar das dificuldades da profissão, continuam a existir jovens dispostos a servir a comunidade. O caso do meu filho é disso exemplo. Conhecendo bem a realidade policial, decidiu abraçar esta missão, provando que a PSP continua a representar muito mais do que um simples emprego.

Por isso, existe expectativa relativamente às futuras negociações entre as estruturas representativas dos polícias e o MAI. Os profissionais da PSP não procuram privilégios, mas sim reconhecimento, estabilidade e condições dignas para exercer uma função de elevada responsabilidade e exigência permanente.

Nas regiões autónomas, como a Madeira, esta realidade assume particular relevância. O custo de vida, a insularidade e as dificuldades de fixação de efetivos continuam a representar desafios significativos. Nesse contexto, poderá ser ponderada a criação de mecanismos que incentivem a permanência dos profissionais nestas regiões.

A verdade é que ninguém consegue construir uma polícia forte sem profissionais motivados e com perspetivas de futuro. A PSP precisa de estabilidade, investimento e valorização humana. Precisa de continuar a atrair jovens preparados, mas também de lhes proporcionar condições para permanecerem na instituição com dignidade e motivação.

Hoje olho para este novo percurso do meu filho com sentimentos inevitavelmente contraditórios. Como polícia, sinto orgulho. Como pai, sinto preocupação. Mas, acima de tudo, sinto esperança. Esperança de que esta nova geração encontre uma PSP mais valorizada, mais respeitada e mais preparada para os desafios do futuro.

Porque, no fundo, quando um jovem escolhe ser polícia nos dias de hoje, apesar de todas as dificuldades conhecidas, isso significa que a missão continua a valer a pena.

E se o meu filho me surpreendeu ao candidatar-se à PSP sem que eu soubesse, talvez esta seja a minha forma de lhe retribuir a surpresa. Provavelmente, não imagina que a sua entrada na instituição inspirou este artigo. Mas o seu percurso demonstra que os valores de serviço, dedicação e compromisso continuam vivos nas novas gerações.