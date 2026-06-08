“Condenar o Alojamento Local é uma ilusão”

A manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO está relacionada com uma extensa abordagem ao tema do Alojamento Local (AL) na Madeira. O advogado Ricardo Vieira diz que o problema não é o número de registos mas as condições em que estão a funcionar. Já o ex-vereador do Urbanismo da CMF Bruno Martins considera que regular o sector não resolve a crise da habitação. Por outro lado, os agentes imobiliários lamentam que se trate este sector como “bode expiatório” e acusam os municípios de “demagogia política”. A ACIF lembra que o AL é o sustento da casa para inúmeras famílias madeirenses.

Outra reportagem desta edição revela que mais de 81% do mar territorial da Região está protegido. A Madeira figura, neste Dia Mundial dos Oceanos, entre as regiões europeias com maior área abrangida por programas de conservação. A produção aquícola cresceu 217% na última década.

Há também uma notícia que refere que a EMIR respondeu a 426 paragens cardiorrespiratórias. “Tempo é músculo e músculo é cérebro”, sublinha António Brazão, o coordenador da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida.

Com o Mundial de futebol à porta, o DIÁRIO descreve como tudo mudou desde que Cristiano Ronaldo se estreou numa prova desta categoria há 20 anos.

Por fim, há para ler a entrevista com Paulo Chaves Mendes, o primeiro não sacerdote a dirigir os Salesianos do Funchal. “Liderar é caminhar com os outros”, refere o responsável.

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