Pedro Proença assume "pressão muito alta" e "grande ilusão" pelo título do Mundial

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assumiu hoje "pressão muito alta" e "grande ilusão" em redor da seleção portuguesa para a participação no Mundial2026 e a sua ambição de conquistar o título.

"Há obviamente uma pressão muito alta, mas não há nenhum português que não vá com uma grande ilusão para o próximo Campeonato do Mundo: uma geração de jogadores de talento absolutamente extraordinária, a jogar nas ligas mais competitivas do mundo e uma direção técnica altamente capacitada", disse Pedro Proença, num painel integrado na 4.ª Conferência Bola Branca, em Lisboa.

O presidente da FPF negou que a presença maioritária de futebolistas representados pelo empresário Jorge Mendes na seleção portuguesa -- 19 em 27 convocados -- tenha influência deste sobre as escolhas do selecionador nacional, Roberto Martínez: "Não há interesses económicos a entrarem na nossa seleção".

Proença negou-se a comentar escolhas e a particularizar casos, como a ausência de Ricardo Horta, do Sporting de Braga, do lote de convocados, mas diz respeitar comentários e até críticas como as do presidente do clube minhoto, António Salvador, "pela delimitação clara do que são os âmbitos e funções de cada um".

Relativamente ao futuro do técnico Roberto Martínez, cujo contrato expira no final do Campeonato do Mundo, o responsável máximo pelo órgão federativo não mostrou preocupação e garantiu que ambos se encontram "absolutamente alinhados" para uma conversa que, a acontecer, "resolve-se em cinco minutos".

"Vou plagiar o que o 'mister' Martínez diz -- há três ideias fundamentais e, na primeira questão, o presidente da FPF e o 'mister' Martínez estão absolutamente alinhados", vincou.

Seguindo essa linha, Pedro Proença não abordou nenhum dos nomes apontados a uma eventual sucessão ao treinador espanhol, caso este abandone o comando da seleção portuguesa, mostrando-se lisonjeado pelo interesse demonstrado por treinadores como Jorge Jesus.

"A vontade que treinadores deste calibre, portugueses, mostram na ambição de vir um dia a treinar a seleção nacional é algo muitíssimo importante e que nos deixa muitíssimo satisfeitos", comentou, explicando ainda que a transição da equipa a uma futura retirada do capitão da equipa lusa, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, "prepara-se, não dramatizando".