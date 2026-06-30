Ronald Koeman anuncia demissão da seleção dos Países Baixos

O selecionador de futebol dos Países Baixos, Ronald Koeman, anunciou hoje a sua demissão, um dia após a eliminação nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo frente a Marrocos, no desempate por penáltis após o 1-1 no fim do prolongamento.

"Tomei ontem à noite a decisão de pôr termo ao meu mandato como selecionador da equipa nacional dos Países Baixos", anunciou, em comunicado publicado no Instagram, o treinador que estava em funções desde 2023.

Os neerlandeses, que em 1974, 1978 e 2010 falharam o título, foram eliminados em Monterrey, cedendo nos penáltis, por 3-2, após um dos desafios mais bem disputados do torneio.

"Todos partilhávamos o sonho de entrar para a história neste Campeonato do Mundo, mas falhámos. Ninguém está mais desiludido do que eu. Enquanto selecionador, sou o responsável", justificou Koeman, antigo técnico do Benfica, que já tinha cumprido um primeiro mandato à frente da seleção do seu país, entre 2018 e 2020.

Os Países Baixos, que em 2022 atingiram os quartos de final, eliminados, também nos penáltis, frente à Argentina, que se sagraria campeã, foram, no Mundial2026, primeiros do Grupo F, depois de um empate 2-2 com o Japão, seguido de goleada 5-1 à Suécia e triunfo 3-1 sobre a Tunísia.