Luís Montenegro feliz e orgulhoso com união da seleção de Portugal

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, assumiu hoje a felicidade e orgulho com o desempenho da seleção portuguesa de futebol, após a vitória frente ao Uzbequistão por 5-0, para a segunda jornada do Grupo K do Mundial2026.

Em declarações aos jornalistas, na zona mista do Estádio NRG, em Houston, nos Estados Unidos, o chefe do Governo destacou a força e a união coletiva do grupo.

"Esta é uma competição que exige sangue frio, compromisso e responsabilidade", afirmou Luís Montenegro, elogiando a postura da seleção lusa.

Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Portugal garantiu o triunfo com um 'bis' de Cristiano Ronaldo (06 e 39 minutos) - que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador luso em fases finais da competição, com 10 golos -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).

"Estamos perante um grupo magnífico, um conjunto de jogadores que demonstra muito espírito de equipa. Temos todas as razões para apoiar e vibrar e motivos para estarmos orgulhosos destes heróis do mar", sublinhou Montenegro.

O primeiro-ministro destacou ainda o forte apoio popular que a equipa das 'quinas' tem recebido em solo norte-americano, realçando o papel unificador do futebol nacional.

"Levo de Houston uma ideia muito forte: a seleção de futebol de Portugal consegue ter à sua volta toda a comunidade portuguesa que reside neste país, os lusodescendentes e muitos estrangeiros que gostam da qualidade do futebol, mas também das pessoas", referiu, visivelmente tocado pela "alegria contagiante" que envolve a comitiva lusa.

Apesar das exigências do torneio, Montenegro deixou uma palavra de resiliência: "É nos momentos menos bons que se começa a ganhar o momento seguinte. Estou feliz e orgulhoso da seleção em nome do Governo e do povo português".

"Vamos ver até onde podemos ir. Se todos estivermos no nosso nível máximo de motivação, pode mesmo acontecer estarmos no dia 19 na final", acrescentou.

A seleção portuguesa de futebol conseguiu a sua terceira vitória mais expressiva em Mundiais, ao golear o Uzbequistão por 5-0.

A equipa das 'quinas' soma agora quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que a partir das 03:00 (hora em Lisboa) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros, com um, enquanto os uzbeques seguem em último, sem qualquer ponto.