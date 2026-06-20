Países Baixos já olham para fase seguinte, Suécia complica

Os Países Baixos asseguraram hoje praticamente a presença nos 16 avos de final do Mundial2026 de futebol, ao golearem a Suécia por 5-1, complicando as contas dos suecos no Grupo F.

A seleção 'laranja' cedo resolveu a questão quanto ao vencedor, ao chegar aos 20 minutos já a vencer por 2-0, com um 'bis' de Brian Brobbey, aos cinco e 17 minutos, tendo a goleada surgido com um novo 'bis', desta feita de Cody Gakpo, aos 47 e 54, e com um tento de Crysencio Summerville, aos 89, que respondeu ao golo de 'honra' sueco, anotado por Anthony Elanga, aos 59.

Com esta vitória, os Países Baixos lideram o Grupo F, com quatro pontos, muito próximos de garantir a passagem à fase seguinte, com a Suécia a conservar a segunda posição, com três pontos. Na terceira posição surge o Japão, com um ponto, enquanto a Tunísia é quarta colocada, sem qualquer ponto, seleções que se defrontam na madrugada de domingo em Lisboa, às 05:00, em Monterey, México.