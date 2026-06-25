Ronaldo planetário

Bom dia. Ainda com o rescaldo da contundente vitória de Portugal na terça-feira e o brilho maior de Cristiano Ronaldo, os jornais não perdem tempo a continuar a dar destaque ao tema, alguns mesmo já olhando mais à frente, num possível reencontro com o seu maior adversário ao longo da carreira, Lionel Messi...

Na revista Visão:

- "Especial Litoral em risco. A grande erosão. Como as praias portuguesas estão a encolher e o que precisa de ser feito para as salvar"

- "As zonas mais ameaçadas. O recorde de exposição de areia. O ordenamento que tarda"

- "Arrábida. A guerra pelo acesso ao mar"

- "Albânia. O protesto que inspira a Europa"

- "Pacote laboral. As 24 horas que mudaram Ventura"

- "Mundial. Treinadores no olho do furacão"

- "Se7e. Loulé. Viagem musical à volta do mundo"

No Correio da Manhã:

- "Jacques Rodrigues. 'Barão cor-de-rosa' falido com dívida de 36,7 milhões. Antigo patrão do Grupo Impala tramado por aval"

- "Campeonato Mundial. Duelo Ronaldo-Messi à vista nos quartos de final"

- "Renovação. António Silva aperta Benfica"

- "Sporting. Leão dá 18 milhões por Altimira"

- "27 concelhos têm mais de 20 por cento de residentes estrangeiros"

- "Contas públicas. Défice de 510 milhões até março"

- "Marinha Grande. Homem morto em casa da filha"

- "Lisboa. Obra do novo hospital derrapa 164 milhões"

- "Terrorismo. Polícia nazi com bomba para drone"

- "Jogo de futsal. Sete adeptos leoninos julgados por terror"

No Público:

- "Relações entre governo madeirense e IPSS levantam suspeitas de crime"

- "Espanha. Casos de justiça aumentam pressão política sobre Pedro Sánchez"

- "Pensão Social Única. Acordo entre PSD e PS suaviza proposta sobre trabalho social"

- "Pedro Correia Azevedo, da ULS Almada-Seixal. 'Sem recursos humanos não faço cuidados de saúde'"

- "Alerta do FMI. Manter contas equilibradas vai exigir medidas adicionais"

- "Mundial 2026. Austin MacPhee, o inventor das bolas paradas de Portugal"

- "Teatro. Macbeth, Gil Vicente e imigração tomam conta da nova temporada do D.Maria II"

- "Lisboa. Obras em Santa Apolónia fecham metro entre julho de 2026 e abril de 2027"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal escapa a calor sufocante na Europa"

- "EUA e Ucrânia fazem disparar exportações de material de guerra"

- "Fábrica de cães da moda com 300 animais encerrada em Amarante"

- "Apoios sociais. Governo e PS alcançam acordo na PSU com versões contraditórias"

- "Folia no São João à boleia do futebol"

- "Ronaldo mostra o brilho no meio de uma constelação de estrelas"

No Diário de Notícias:

- "Portugal está a falhar na monitorização do HIV"

- "Prestação Social Única. Acordo entre PS e PSD faz avançar medida que mantém três horas de trabalho social"

- "Fiscalidade CDS-PP quer duplicar dedução do IRS a partir do terceiro filho"

- "Segurança. Portugal sedia novo contingente da Frontex e reforça controlo das fronteiras"

- "Economia. FMI critica apoios aos jovens na habitação e no IRS e pede nova reforma das pensões"

- "Reino Unido. Burnham livra-se de potencial rival e já prepara o governo (mas gera polémica)"

- "Cinema. Marianne Faithfull para sempre"

- "Futebol. Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste"

No Negócios:

- "FMI pede contenção e mexidas nas pensões e reforma"

- "PS dá a mão ao Governo na Prestação Social Única"

- "Preço do petróleo já está perto dos níveis pré-guerra"

- "União Europeia vai adotar pacote para poupar 8 mil milhões às empresas"

- "Sucesso de fundo soberano dependerá menos do capital e mais das regras para investir"

- "Supervisão. Já há receita para dar mais independência aos reguladores"

- "Construção. Rio investe mil milhões em cinco mil casas"

No O Jornal Económico:

- "Falta de escala retira força ao agroalimentar nacional"

- "Portugal. Redução do consumo de álcool nos planos dos mais novos"

- "Linhas do Norte e Minho com 200 milhões para obras"

- "Comissão propõe novo super-regulador financeiro"

- "Para onde vai de férias este ano? 70% dos portugueses já desistiu de ter destino"

- "Sistema financeiro português é estável e resiliente, diz FMI"

- "Serviços e TIC puxam pelo aumento das exportações"

- "Lidl e Gleba vão fazer pão artesanal em larga escala"

No O Jogo:

- "Volta ao mundo. De regresso às primeiras páginas Ronaldo junta-se à galeria de notáveis do maior torneio de seleções"

- "Reportagem: Os dois lados do sonho americano de Rúben Correia, que queria ser guarda-redes no FC Porto"

- "Com apuramento quase garantido Portugal tenta evitar Inglaterra"

- "Tomás Araújo recuperado a 100% no regresso a Miami"

- "FC Porto. O lado b do campeão Farioli"

- "Sporting. Altimira confirmado"

- "Benfica. Pré-época das águias começa já hoje com Marco Silva no comando"

No A Bola:

- "O grande recomeço. Benfica arranca para uma nova era."

- "José Mourinho.'Nunca quis ser mais importante que os meus jogadores'"

- "Seleção. Tomás Araújo está de volta"

- "Sporting. Altimira é leão"

- "FC Porto. Juventude ordena no 'miolo'"

E no Record:

- "Sporting. Vem aí Altimira. É o quinto reforço para o meio-campo"

- "Leões já gastaram 80 MEuro no mercado de verão"

- "Colômbia 1-0 RD Congo"

- "Ronaldo inspirou balneário. Os segredos da goleada"

- "Mundial. Escócia 0-3 Brasil. Marrocos 4-2 Haiti. Brasil e Marrocos apurados"

- "Benfica. Nova era. Águia volta hoje ao trabalho com Marco Silva no comando"

- "FC Porto. William está livre para a Supertaça"

- "V. Guimarães. Tiago Margarido é o treinador"