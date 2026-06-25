Ronaldo planetário
Bom dia. Ainda com o rescaldo da contundente vitória de Portugal na terça-feira e o brilho maior de Cristiano Ronaldo, os jornais não perdem tempo a continuar a dar destaque ao tema, alguns mesmo já olhando mais à frente, num possível reencontro com o seu maior adversário ao longo da carreira, Lionel Messi...
Na revista Visão:
- "Especial Litoral em risco. A grande erosão. Como as praias portuguesas estão a encolher e o que precisa de ser feito para as salvar"
- "As zonas mais ameaçadas. O recorde de exposição de areia. O ordenamento que tarda"
- "Arrábida. A guerra pelo acesso ao mar"
- "Albânia. O protesto que inspira a Europa"
- "Pacote laboral. As 24 horas que mudaram Ventura"
- "Mundial. Treinadores no olho do furacão"
- "Se7e. Loulé. Viagem musical à volta do mundo"
No Correio da Manhã:
- "Jacques Rodrigues. 'Barão cor-de-rosa' falido com dívida de 36,7 milhões. Antigo patrão do Grupo Impala tramado por aval"
- "Campeonato Mundial. Duelo Ronaldo-Messi à vista nos quartos de final"
- "Renovação. António Silva aperta Benfica"
- "Sporting. Leão dá 18 milhões por Altimira"
- "27 concelhos têm mais de 20 por cento de residentes estrangeiros"
- "Contas públicas. Défice de 510 milhões até março"
- "Marinha Grande. Homem morto em casa da filha"
- "Lisboa. Obra do novo hospital derrapa 164 milhões"
- "Terrorismo. Polícia nazi com bomba para drone"
- "Jogo de futsal. Sete adeptos leoninos julgados por terror"
No Público:
- "Relações entre governo madeirense e IPSS levantam suspeitas de crime"
- "Espanha. Casos de justiça aumentam pressão política sobre Pedro Sánchez"
- "Pensão Social Única. Acordo entre PSD e PS suaviza proposta sobre trabalho social"
- "Pedro Correia Azevedo, da ULS Almada-Seixal. 'Sem recursos humanos não faço cuidados de saúde'"
- "Alerta do FMI. Manter contas equilibradas vai exigir medidas adicionais"
- "Mundial 2026. Austin MacPhee, o inventor das bolas paradas de Portugal"
- "Teatro. Macbeth, Gil Vicente e imigração tomam conta da nova temporada do D.Maria II"
- "Lisboa. Obras em Santa Apolónia fecham metro entre julho de 2026 e abril de 2027"
No Jornal de Notícias:
- "Portugal escapa a calor sufocante na Europa"
- "EUA e Ucrânia fazem disparar exportações de material de guerra"
- "Fábrica de cães da moda com 300 animais encerrada em Amarante"
- "Apoios sociais. Governo e PS alcançam acordo na PSU com versões contraditórias"
- "Folia no São João à boleia do futebol"
- "Ronaldo mostra o brilho no meio de uma constelação de estrelas"
No Diário de Notícias:
- "Portugal está a falhar na monitorização do HIV"
- "Prestação Social Única. Acordo entre PS e PSD faz avançar medida que mantém três horas de trabalho social"
- "Fiscalidade CDS-PP quer duplicar dedução do IRS a partir do terceiro filho"
- "Segurança. Portugal sedia novo contingente da Frontex e reforça controlo das fronteiras"
- "Economia. FMI critica apoios aos jovens na habitação e no IRS e pede nova reforma das pensões"
- "Reino Unido. Burnham livra-se de potencial rival e já prepara o governo (mas gera polémica)"
- "Cinema. Marianne Faithfull para sempre"
- "Futebol. Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste"
No Negócios:
- "FMI pede contenção e mexidas nas pensões e reforma"
- "PS dá a mão ao Governo na Prestação Social Única"
- "Preço do petróleo já está perto dos níveis pré-guerra"
- "União Europeia vai adotar pacote para poupar 8 mil milhões às empresas"
- "Sucesso de fundo soberano dependerá menos do capital e mais das regras para investir"
- "Supervisão. Já há receita para dar mais independência aos reguladores"
- "Construção. Rio investe mil milhões em cinco mil casas"
No O Jornal Económico:
- "Falta de escala retira força ao agroalimentar nacional"
- "Portugal. Redução do consumo de álcool nos planos dos mais novos"
- "Linhas do Norte e Minho com 200 milhões para obras"
- "Comissão propõe novo super-regulador financeiro"
- "Para onde vai de férias este ano? 70% dos portugueses já desistiu de ter destino"
- "Sistema financeiro português é estável e resiliente, diz FMI"
- "Serviços e TIC puxam pelo aumento das exportações"
- "Lidl e Gleba vão fazer pão artesanal em larga escala"
No O Jogo:
- "Volta ao mundo. De regresso às primeiras páginas Ronaldo junta-se à galeria de notáveis do maior torneio de seleções"
- "Reportagem: Os dois lados do sonho americano de Rúben Correia, que queria ser guarda-redes no FC Porto"
- "Com apuramento quase garantido Portugal tenta evitar Inglaterra"
- "Tomás Araújo recuperado a 100% no regresso a Miami"
- "FC Porto. O lado b do campeão Farioli"
- "Sporting. Altimira confirmado"
- "Benfica. Pré-época das águias começa já hoje com Marco Silva no comando"
No A Bola:
- "O grande recomeço. Benfica arranca para uma nova era."
- "José Mourinho.'Nunca quis ser mais importante que os meus jogadores'"
- "Seleção. Tomás Araújo está de volta"
- "Sporting. Altimira é leão"
- "FC Porto. Juventude ordena no 'miolo'"
E no Record:
- "Sporting. Vem aí Altimira. É o quinto reforço para o meio-campo"
- "Leões já gastaram 80 MEuro no mercado de verão"
- "Colômbia 1-0 RD Congo"
- "Ronaldo inspirou balneário. Os segredos da goleada"
- "Mundial. Escócia 0-3 Brasil. Marrocos 4-2 Haiti. Brasil e Marrocos apurados"
- "Benfica. Nova era. Águia volta hoje ao trabalho com Marco Silva no comando"
- "FC Porto. William está livre para a Supertaça"
- "V. Guimarães. Tiago Margarido é o treinador"