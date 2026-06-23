Secretário de Estado na Madeira para aniversário do Comando da GNR

A agenda desta terça-feira fica marcada pela cerimónia comemorativa do aniversário do Comando Territorial da Madeira da GNR, que contará com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, do Representante da República e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

No plano político, decorre mais uma reunião plenária do parlamento madeirense e um ciclo de conferências dedicado ao poder local, com a participação de Alberto João Jardim.

o desporto, as atenções estarão voltadas para a Seleção Nacional, que procura somar uma vitória importante frente ao Uzbequistão no Mundial de Futebol.

Já nas tradições populares, Santa Cruz recebe as Marchas de São João, um dos momentos altos das Festas do Concelho, enquanto o Porto Santo prosseguem as celebrações sanjoaninas.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h00 Reunião plenária n.º 99 da Assembleia Legislativa da Madeira.

Assembleia Legislativa da Madeira

09h30 Ciclo de conferências ‘A Arquitectura do Poder Local’, promovido pela Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM). A sessão de encerramento está agendada para as 12h00 e será presidida pela presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal.

Colégio dos Jesuítas

10h30 Cerimónia militar comemorativa do aniversário do Comando Territorial da Madeira da GNR, presidida por José Manuel Rodrigues, com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, do representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto, e da vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rafaela Fernandes.

Praça do Município, Funchal

11h00 Reunião da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil.

Assembleia Legislativa da Madeira



11h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na inauguração da nova ala da Casa de Saúde São João de Deus.



12h00 O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, preside à apresentação da 37.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally.

Museu da Quinta das Cruzes

15h00 O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna visita o Comando Regional da PSP.



16h00 O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, faz a abertura da 2.ª edição da Festa da Sidra (23–28 de Junho).

Placa Central – Avenida Arriaga

16h00 Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar.

Assembleia Legislativa da Madeira

19h30 A secretária regional de Inclusão e Cidadania, Paula Margarido, marca presença nas comemorações do 5.º aniversário do Centro Comunitário Regional.

CCR – Av. Sá Carneiro, Centro Náutico de São Lázaro, Hangar C6

16h00 Miguel Albuquerque marca presença na inauguração do estabelecimento LASKASAS.

Estrada Monumental, 344C, Loja B, Edifício Savoy Residence Monumentalis

DESPORTO

09h30 Colóquio ‘Novas Modalidades Olímpicas na Região Autónoma da Madeira’, promovido pela Direção Regional de Desporto.

Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes

17h00 Apresentação do 9.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup.

Escola Secundária Francisco Franco

18h00 Portugal defronta o Uzbequistão na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo. A Seleção Nacional procura uma vitória decisiva nas contas do apuramento.

CULTURA E TRADIÇÕES

Santa Cruz – SantaFaz 2026

19h30 Marchas de São João no centro histórico de Santa Cruz

21h15 Actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz

22h00 Concerto D’Repente

Praia dos Reis Magos

Porto Santo – Festas de São João

21h00 Desfile das Marchas Populares

22h30 Apresentação das Marchas em palco

Praça do Barqueiro

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19h30 Elô Menoli

00h15 Rebeca

02h00 DJ Sil

Palco Gastronomia

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 23 de Junho, Dia Internacional da Síndrome de Dravet, Dia do Serviço Público da Organização das Nações Unidas, Dia Olímpico e Dia Internacional das Viúvas:

1661 - Afonso VI e Carlos II de Inglaterra assinam em Whitehall, Londres, o Tratado de Paz e Amizade que estabelece o casamento de D. Catarina de Bragança com o soberano britânico.

1757 - Forças britânicas reconquistam Calcutá, na Índia.

1811 - Morre, com 70 anos, o poeta satírico Nicolau Tolentino, professor de Retórica e de Poética, membro da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino a partir de 1780.

1824 - É instituída uma nova polícia secreta, a Polícia Preventiva.

1828 - D. Miguel, representante máximo das forças absolutistas, é aclamado rei.

1868 - É registada a patente da máquina de escrever nos Estados Unidos.

1886 - Concordata entre Portugal e a Santa Sé. Elevação do Bispo de Goa a Patriarca ad honorem das Índias Orientais.

1894 - Os representantes do desporto amador, reunidos em Paris, decidem retomar o espírito Olímpico. Os primeiros jogos da era moderna ficam marcados para o lugar de origem, Atenas, na Grécia.

1916 - O Governo republicano liderado por António José de Almeida aprova a Lei 621 que põe fim às Paróquias Civis que passam a ter denominação oficial de Juntas de Freguesias.

1931 - Os aviadores norte-americanos Wiley Post e Harold Gatty partem de Nova Iorque para a primeira viagem de avião à volta do mundo.

1940 - É inaugurada, na zona de Belém, em Lisboa, a Exposição do Mundo Português. A exposição foi aproveitada pelo regime como um espaço de divulgação da história do país e também de propaganda do Estado Novo.

1946 - Primeiro jogo Porto-Lisboa em voleibol, cabendo a vitória a Lisboa por 2-0.

1956 - Gamal Abdel Nasser é eleito Presidente do Egito.

1958 - Começa no Couço, Coruche, uma greve em protesto pela fraude eleitoral que levou à derrota de Humberto Delgado nas presidenciais. A polícia política cerca a vila.

- Morre, aos 63 anos, Cândido de Oliveira, jogador, treinador de futebol e jornalista desportivo, em consequência de uma pneumonia que contrai enquanto cobre, como enviado especial de "A Bola", o Campeonato do Mundo de 1958.

1967 -- A Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa SARL abre o Estaleiro da Margueira, em Cacilhas, Almada, a maior doca seca do mundo.

1968 - No Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, que joga com o Boca Juniors, 71 pessoas morrem asfixiadas e outras 150 ficam feridas na capital argentina. O episódio fica conhecido como tragédia da 'Puerta 12', pois os adeptos do Boca querem sair pelo portão 12 (que está fechado) durante os confrontos entre as claques.

1971 - A Lisnave Estaleiros Navais de Lisboa SARL inaugura a Doca n.º13 -- Doca Alfredo da Silva, na Margueira, Cacilhas, Almada.

1972 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e o chefe de gabinete da Casa Branca, H R Haldeman, discutem a possibilidade de afastamento do FBI da investigação do Caso Watergate, um dia depois do interrogatório a James Colson, envolvido no assalto à sede do Partido Democrata. A gravação da conversa será revelada um ano depois, no âmbito da investigação.

1975 - É constituída a companhia Hidroelétrica de Cahora Bassa, por protocolo entre o Estado português e a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

1976 - Os Estados Unidos vetam a entrada de Angola na Organização das Nações Unidas (ONU).

1982 -- O Papa João Paulo II reúne-se com o líder do Solidariedade Lech Walesa, durante a visita à Polónia.

1984 - Portugal é afastado pela França da final do Europeu de futebol, garantindo o terceiro lugar.

1991 - A União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) faz o primeiro comício em Luanda, desde 1975, reunindo cerca de 10 mil pessoas.

- O Governo da África do Sul e os principais grupos da maioria negra - o Congresso Nacional Africano ANC e o Partido da Liberdade Inkhata - assinam o acordo para o fim da violência no país.

1992 - Lisboa é escolhida para a última exposição mundial do século, a Exposição Internacional de 1998, com a duração de três meses, sob o lema dos Oceanos.

- O "padrinho" da Máfia de Nova Iorque, Estados Unidos, John Gotti, é condenado a prisão perpétua.

1993 - É resolvido o Teorema de Fermat, pelo matemático britânico Andrew Wiles. O Teorema aguardava solução há 350 anos.

2004 - O Tribunal da Relação de Lisboa absolve cinco dos sete arguidos do Caso Moderna e reduz as penas de prisão de dois arguidos.

2005 - O Governo aprova um decreto regulamentar que extingue a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA.

- É criado o Alto Comissariado da Saúde.

- Morre, com 82 anos, Isidore Cohen, violinista norte-americano que fez parte dos históricos Juilliard String Quartet e do Beaux Arts Trio.

2006 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirma o primeiro caso de transmissão humana da gripe das aves, em Samatra, Indonésia.

- Morre, aos 83 anos, Aaron Spelling, produtor norte-americano de televisão, responsável por séries como "Os Anjos de Charlie" e "Beverlly Hills".

2007 - Os líderes dos 27 alcançam um acordo histórico sobre o novo Tratado Reformador da União Europeia e dão à presidência portuguesa um mandato para liderar a redação e aprovação formal do documento até ao final do ano.

- Holanda sagra-se bicampeã da Europa de futebol na categoria sub-21, ao vencer na final a Sérvia por 4-1, no estádio Euroborg, em Groningen, Holanda.

2010 - Doze pessoas, com idades entre os 12 e os 50 anos, morrem trucidadas por um comboio, no apeadeiro da praia de Castelldefels, arredores de Barcelona, Espanha.

- Morre, com 66 anos, o músico inglês Pete Quaife, baixista membro fundador da histórica banda britânica The Kinks, os criadores de "Sunny aftermoon" e "Waterloo sunset", nos anos de 1960.

2011 - Morre, aos 83 anos, o ator norte-americano Peter Falk, que ficou conhecido como o detetive Columbo numa série televisiva.

- Morre, com 77 anos, o antigo treinador do Benfica e do FC Porto, o croata Tomislav Ivic.

2013 - Morre, aos 83 anos, Robert Calvin Bland, Bobby "Blue" Bland, conhecido como o "Sinatra dos blues".

2014 - A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras afirma que o surto do Ébola na Serra Leoa, Libéria e Guiné está "fora de controlo", com mais de 60 pontos de grande concentração de casos divididos pelos três países da África Ocidental.

2015 - Morre, aos 83 anos, Magali Noël, atriz e cantora francesa nascida na Turquia que nos anos 60 e 70 foi uma das atrizes prediletas do cineasta italiano Federico Fellini.

2016 - Os eleitores britânicos decidem a saída do Reino Unido da União Europeia, depois de o 'Brexit' ter conquistado 51,9% dos votos no referendo e cuja taxa de participação foi de 72,2%. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, anuncia, no dia seguinte, a intenção de se demitir em outubro, na sequência deste resultado.

- Morre, com 61 anos, John Ashe, diplomata e político de Antígua e Barbuda, presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) entre 2013 e 2014.

2018 - O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, é destituído do cargo, por decisão da maioria dos sócios que participaram numa Assembleia-Geral extraordinária.

2019 - José Mário Vaz cumpre cinco anos no cargo de Presidente da República da Guiné-Bissau, sendo o primeiro chefe de Estado do país a levar um mandato até ao fim.

- O atleta Carlos Nascimento conquista a primeira medalha de ouro para Portugal nos 100 metros dos II Jogos Europeus, enquanto a estafeta 4x400 metros mista conseguiu o bronze, em Minsk, Bielorrússia.

2021 - O Prémio Princesa das Astúrias para a Investigação Científica e Técnica 2021 é concedido, em Oviedo, Espanha, a sete cientistas e médicos: a bióloga húngara Katalin Karikó; o imunologista americano Drew Weissman; os médicos alemães Ugur Sahin e Ozlem Tureci; o biólogo canadiano Derrick Rossi; a vacinologista britânica Sarah Gilbert; e o bioquímico americano Philip Felgner que contribuíram ao desenvolvimento de várias vacinas contra a covid-19.

- A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprova o mandato de uma "força conjunta em estado de alerta" para apoiar Moçambique no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo iguala o recorde mundial de golos por seleções, ao 'bisar' face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

2022 - Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia decidem atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldova. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saúda como "um momento único e histórico".

- A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) comunica que mais de 150 monumentos ou sítios históricos protegidos foram total ou parcialmente destruídos em quase quatro meses de guerra na Ucrânia.

2023 - O canoísta Messias Baptista sagra-se campeão da Europa de K1 200 metros, na prova integrada nos Jogos Europeus Cracóvia2023, sucedendo ao compatriota Kevin Santos, e consegue a terceira medalha da missão portuguesa.

- Morre, aos 63 anos, Luís Aleluia, ator e comediante, ficou célebre pela interpretação do "Menino Tonecas", na série da RTP "As Lições do Tonecas".

PENSAMENTO DO DIA

As nossas opiniões não poderão sobreviver se não tivermos oportunidade de lutarmos por elas Thomas Mann (1875-1955), escritor alemão

Este é o centésimo septuagésimo quinto dia do ano. Faltam 191 dias para o termo de 2026.