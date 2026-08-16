Número de mortos no Japão após chuvas torrenciais e inundações sobe para nove

Chuvas torrenciais e inundações fizeram pelo menos nove mortos na província de Chiba, no leste do Japão, perto da metrópole de Tóquio, avançou hoje a emissora pública japonesa NHK.

Algumas vítimas foram encontradas presas em veículos submersos, enquanto outras desmaiaram em ruas inundadas, informaram as autoridades da província.

Uma estação meteorológica em Chiba registou mais de 30 centímetros de chuva em 24 horas, tornando este o agosto mais chuvoso na região em 60 anos, de acordo com dados da Agência Meteorológica do Japão.

Na quinta-feira à noite, a agência já tinha alertado que a tempestade estava "a caminhar para um nível sem precedentes de chuvas intensas".

As chuvas provocaram alertas de deslizamentos de terra e cortes de energia a leste de Tóquio, com os meteorologistas a emitirem, pela primeira vez, o alerta máximo para chuvas fortes na província de Chiba.

O total de chuvas na cidade de Chiba era mais de três vezes superior ao total habitual para todo o mês de agosto, sublinhou o Ministério da Terra, Infraestruturas, Transportes e Turismo, já na manhã de sexta-feira.

Na região de Chiba, mais de 70 casas ficaram parcialmente destruídas, segundo a autarquia.

Mais de mil casas foram inundadas e, de acordo com os meios de comunicação locais, as autoridades estão a tentar remover cerca de 1.200 veículos que foram abandonados em ruas alagadas.

As chuvas registadas no leste do Japão ocorrem num contexto de fortes chuvas, ciclones e consequentes inundações em vários países asiáticos este mês, que provocaram mais de 50 mortos, afetando sobretudo a China, a Índia, as Filipinas e Myanmar (antiga Birmânia).

Os cientistas afirmam que as alterações climáticas provocadas pela actividade humana estão a tornar este tipo de eventos climáticos extremos mais frequentes, mais longos e mais intensos.