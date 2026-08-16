Chuvas e cortes de energia devido ao primeiro furacão a atingir Havai desde 1992

O furacão Lala atingiu a Ilha Grande do Havai com chuvas fortes e ventos intensos, com os meteorologistas a alertar para possíveis inundações perigosas em todo o estado insular do Pacífico dos Estados Unidos.

O Lala intensificou-se para um furacão de categoria 1 por volta das 09:00 de sábado (19:00 em Lisboa), com ventos a atingir 120 quilómetros por hora.

Mesmo antes de tocar no solo, as primeiras rajadas causaram cortes de energia no sábado, com mais de 40 mil casas sem eletricidade às 15:30 de sábado (01:30 de hoje em Lisboa), de acordo com o portal especializado PowerOutage.us.

Estava em vigor um aviso de furacão para a Ilha Grande, e um aviso de tempestade tropical estava em vigor para as outras sete ilhas principais do arquipélago: Maui, Molokai, Kahoolawe, Lanai, Oahu, Kauai e Niihau.

A previsão era que Lala despejasse 25 a 50 centímetros de chuva na Ilha Grande, com acumulações superiores a 60 centímetros.

Com 210 mil habitantes, a Ilha Grande é a segunda mais populosa do arquipélago, muito atrás de Oahu, onde vivem mais de um milhão de pessoas e da capital, Honolulu.

"Estas chuvas causarão inundações e deslizamentos de terra potencialmente fatais, especialmente em áreas íngremes", disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos no mais recente boletim.

O furacão Lala enviou "fortes faixas de chuva" para a costa, enquanto os residentes se preparavam para a chegada da tempestade, disseram as autoridades, alertando para o risco de inundações repentinas.

Os furacões raramente atingem o Havai. Se o Lala atingir a costa como previsto, será apenas o terceiro furacão na história moderna a atingir o território do Pacífico dos EUA, depois do Dot em 1959 e do Iniki em 1992.

O Iniki causou seis mortes e milhares de milhões de euros em prejuízos.

Em resposta a esta ameaça, o governador Josh Green declarou o estado de emergência na quinta-feira, uma medida administrativa que facilita a preparação para os esforços de ajuda e a implementação de medidas a tomar em caso de destruição.

"A tempestade tropical Lala representa uma séria ameaça para o nosso estado (...) e estamos a tomar medidas agora para garantir que os recursos estão disponíveis onde são necessários", disse o governador, em comunicado.

"Exorto todos a protegerem as suas casas, a reunirem mantimentos essenciais, a reverem os seus planos de emergência familiares e a acompanharem as atualizações de fontes oficiais fidedignas", acrescentou.

Particularmente forte este ano, o fenómeno El Niño está a aquecer o Pacífico equatorial e a aumentar a probabilidade de ciclones. Os meteorologistas esperam uma temporada de furacões muito mais ativa do que a média na região.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas, causadas pela dependência em relação aos combustíveis fósseis, estão a aumentar a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos.