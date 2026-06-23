Junta de freguesia de Machico promove 28.ª Edição do Concurso de Fontanários

A Junta de Freguesia promove, uma vez mais, a 28.ª Edição do Concurso de Fontanários, reforçando o seu compromisso com a valorização das tradições locais, da criatividade e do espírito comunitário que caracterizam a nossa população.

Este ano, o concurso conta com a participação de 13 fontanários, que foram cuidadosamente preparados pelos seus responsáveis, demonstrando dedicação, empenho e um forte sentido de preservação do património cultural da freguesia.

Durante o dia de hoje, a comitiva da Junta de Freguesia, acompanhada pelos elementos do júri, irá realizar uma visita aos diversos fontanários a concurso, permitindo a apreciação e avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelos participantes, refere aquela entidade

Em nota à imprensa, a Junta de Freguesia agradece ainda a todos os envolvidos pela colaboração e entusiasmo demonstrados, factores essenciais para o sucesso e continuidade desta iniciativa, que, ao longo de quase três décadas, tem contribuído para fortalecer os laços da comunidade e promover as nossas tradições.

A cerimónia de entrega dos prémios realizar-se-á no próximo sábado, dia 4, pelas 20h00, no palco do Festival Arte e Pesca, onde serão divulgados os resultados e homenageados todos os participantes desta 28.ª edição.