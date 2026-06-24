Arquitecto Federico Echevarría Sainz participa em palestra e inaugura exposição na Madeira

O arquitecto espanhol Federico Echevarría Sainz conduz, amanhã, numa palestra promovida pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos e inaugura exposição no Funchal.

'Arquitectura em Movimento' acontece na sede regional da Ordem dos Arquitectos, às 17 horas.

O arquitecto, pintor e escultor espanhol Federico Echevarría Sainz tem uma obra, desenvolvida ao longo de mais de cinco décadas, que se destaca pela exploração do movimento, do dinamismo e da criação de coordenadas espaciais flexíveis, tanto na arquitectura como na pintura e na escultura.

No dia seguinte, 26 de Junho, também às 17 horas, a Galeria Lourdes recebe a inauguração da exposição de Federico Echevarría Sainz, dando continuidade à divulgação do trabalho do artista junto do público madeirense.