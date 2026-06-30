Excedente da Segurança Social sobe para 3.675,5 milhões de euros até Maio

A Segurança Social registou um excedente de 3.675,5 milhões de euros até maio, acima dos 2.914,1 milhões de euros reportados no período homólogo, de acordo com a síntese de execução orçamental hoje divulgada.

De acordo com o documento divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO - Direção-Geral do Orçamento), até maio a receita efetiva da Segurança Social fixou-se em 18.957,7 milhões de euros, quando, no período homólogo, estava em 17.603,1 milhões de euros.

Por sua vez, a despesa efetiva foi, neste período, de 15.282,1 milhões de euros, acima dos 14.689,0 milhões de euros reportados em 2025.

Destacam-se rubricas como o complemento da prestação social para a inclusão (42%) e o subsídio de apoio ao cuidador informal (23,7%).

No sentido oposto aparecem, por exemplo, as pensões para os beneficiários dos antigos combatentes (-36,9%) e o complemento ao apoio extraordinário para crianças e jovens (-13,6%).