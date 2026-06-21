Maciel lança amanhã apoios de 2 milhões para modernizar a pequena agricultura

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, anunciou que o Governo Regional abre amanhã um novo aviso de candidaturas no âmbito do PEPAC, mobilizando cerca de 2 milhões de euros para apoiar a modernização da pequena agricultura e reforçar a capacidade de adaptação do sector às alterações climáticas. A notícia foi avançada pelo DIÁRIO na edição impressa deste domingo.

O concurso disponibiliza 1,57 milhões de euros de financiamento público que, com a comparticipação privada, representa um investimento global próximo dos 2 milhões de euros. A medida destina-se sobretudo aos pequenos agricultores e à agricultura familiar, abrangendo projectos até 20 mil euros.

A aposta passa por incentivar a instalação de tanques de rega, sistemas de irrigação e outras soluções que permitam uma utilização mais eficiente da água, reduzam a necessidade de mão-de-obra e tornem as explorações agrícolas mais resilientes.

Os apoios poderão comparticipar até 70% do investimento a fundo perdido.

“Queremos que toda a gente tenha nos seus terrenos um tanque de rega e um sistema de irrigação”, afirmou Nuno Maciel, defendendo que este tipo de investimento representa um passo decisivo para aumentar a sustentabilidade e a competitividade da agricultura madeirense.

As candidaturas serão apresentadas exclusivamente através do balcão digital do PEPAC. Para facilitar o processo, a Secretaria Regional está a promover sessões de esclarecimento em todos os concelhos da Madeira, procurando familiarizar os agricultores com a plataforma electrónica e garantir apoio técnico durante a apresentação das candidaturas.

À margem da Festa da Cereja, no Jardim da Serra, o governante destacou igualmente a recuperação da produção deste fruto, depois de vários anos marcados por quebras significativas.

Segundo revelou, a estimativa para este ano aponta para cerca de 14 toneladas, acima das aproximadamente 12,5 toneladas registadas na campanha anterior.

Mais do que o aumento da produção, Nuno Maciel considera essencial garantir que os agricultores consigam reter uma maior fatia do valor gerado. Nesse sentido, sublinhou a importância de iniciativas como a Festa da Cereja, que promovem a venda directa ao consumidor, reduzindo a intermediação e contribuindo para aumentar o rendimento dos produtores.