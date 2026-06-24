Grupo de Teatro de Machico lança nova edição do MachiCurtas

O Grupo de Teatro de Machico (GTM) apresenta mais uma edição do MachiCurtas, o concurso de curtas-metragens que se tem afirmado como uma referência na promoção do cinema amador e independente na Região Autónoma da Madeira. Os realizadores interessados têm até ao dia 19 de Julho para formalizar a sua inscrição, sendo o regulamento disponibilizado na página de Facebook do Grupo de Teatro de Machico.

A grande noite de exibição está agendada para 25 de Julho, a partir das 21h00, na sala de cinema do Fórum Machico, em Machico, onde serão apresentados todos os trabalhos a concurso perante o público e o júri. Tal como nas edições anteriores, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados.

O MachiCurtas tem como missão promover, através do vídeo, as múltiplas dimensões do património da Região Autónoma da Madeira e fomentar o gosto por esta arte. O evento conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura do Governo Regional da Madeira e da Câmara Municipal de Machico, num protocolo de cooperação cultural que se renova anualmente.

O MachiCurtas integra uma trilogia de projectos de comunicação baseados na imagem, a par do MachiFoto e do CineMachico, concebida como um processo evolutivo que estimula os participantes para a experimentação cinematográfica. A ideia é criar um percurso natural: da fotografia às curtas-metragens, e destas às longas-metragens.

O evento tem revelado ao longo dos anos talentos regionais. Numa das suas primeiras edições (2017), estiveram em exibição 12 curtas-metragens a concurso na sala de cinema do Fórum Machico, numa noite que atraiu realizadores de dentro e fora da ilha. Tem sido assim ao longo destes anos.

O MachiCurtas conta ainda com o apoio de vários parceiros mediáticos e institucionais, entre os quais o DIÁRIO.

Inscrições e regulamento, como referido, estão na página de Facebook do Grupo de Teatro de Machico.