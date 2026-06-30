Estado passa de excedente a défice de 1.762 milhões de euros até Maio

O Estado registou um défice de 1.762 milhões de euros até maio, com uma redução de 2.400,2 milhões de euros face ao período homólogo, segundo a síntese de execução orçamental.

"Face ao período homólogo, o saldo das Administrações Públicas reduziu 2.400,2 milhões de euros, resultado da diminuição dos saldos da Administração Central (-3.344,1 milhões de euros; -2.174,2 milhões de euros, sem o efeito dos pagamentos para regularização de dívidas do SNS) e da Administração Regional (-62,3 milhões de euros)", lê-se na síntese hoje divulgada pela Entidade Orçamental.

De acordo com o documento, o saldo total está agora em - 1.762 milhões de euros.