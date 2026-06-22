SESARAM promove 25.ª edição do Curso de Primeiros Socorros para jovens

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM), através da Direção do Internato Médico, promove a 25.ª edição do Curso de Primeiros Socorros, uma iniciativa dirigida a jovens entre os 16 e os 21 anos.

De acordo com a organização, o objectivo da formação é "dotar os participantes de competências básicas de primeiros socorros", consideradas "essenciais para actuar em situações de emergência".

À semelhança de anos anteriores, estão previstas três ações de formação em 2026, uma das quais já decorreu no passado mês de Abril. As restantes terão lugar entre os dias 3 e 6 de Agosto e 17 e 20 de Agosto, sempre entre as 14 as 17 horas.

As sessões decorrerão no Centro de Simulação Clínica da Madeira, com uma capacidade máxima de 20 formandos por curso.

Durante a formação, os participantes irão aprender a intervir em diferentes cenários de urgência, incluindo a realização de manobras de suporte básico de vida, actuação em casos de intoxicação e em situações suspeitas de acidente vascular cerebral (AVC) e enfarte do miocárdio, entre outras.

As inscrições estão abertas e podem ser efectuadas on-line: