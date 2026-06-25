Mais de 101 milhões de europeus enfrentam temperaturas acima dos 35 graus

Mais de 101 milhões de europeus estão a enfrentar hoje temperaturas superiores a 35 graus Celsius, uma vaga de calor que já provocou vítimas mortais em vários países e perturbações nos transportes, na saúde e na produção de energia.

Segundo previsões do Serviço Meteorológico Alemão e em projeções demográficas para 2025, mais de 380 milhões de pessoas, cerca de dois terços da população europeia excluindo a Turquia, deverão estar expostas a temperaturas acima dos 30 graus.

França deverá atingir hoje o pico da onda de calor, embora o número de departamentos sob alerta vermelho tenha descido de 72 para 61, segundo o instituto meteorológico nacional (Météo-France).

O sistema de saúde francês permanece mobilizado e três reatores nucleares foram desligados devido às elevadas temperaturas.

Em Espanha, as autoridades atribuíram pelo menos 212 mortes registadas entre domingo e quarta-feira à atual vaga de calor.

Em Itália, foram reportadas cinco mortes relacionadas com as temperaturas extremas, incluindo dois trabalhadores agrícolas e um operário da construção civil, enquanto os tribunais de Palermo suspenderam todas as audiências não urgentes até 29 de junho devido ao calor no interior das instalações.

Na Alemanha, onde algumas regiões poderão atingir os 40 graus e estabelecer novos recordes, foram cancelados vários eventos desportivos e culturais ao ar livre, enquanto a operadora ferroviária Deutsche Bahn aconselhou os passageiros a evitarem deslocações não essenciais.

Nos Países Baixos, o instituto meteorológico nacional emitiu o primeiro alerta vermelho por onda de calor da sua história para grande parte do país, prevendo temperaturas até 40 graus na sexta-feira.

No Reino Unido, o serviço meteorológico Met Office prolongou até sexta-feira o alerta vermelho para calor extremo em Londres e no sudeste de Inglaterra, prevendo temperaturas que poderão atingir os 38 graus.

O país voltou hoje a bater o recorde de temperatura para o mês de junho, com 36,4 graus registados em Yeovilton, no sudoeste de Inglaterra, depois de na quarta-feira já ter ultrapassado o máximo histórico anterior com 36,1 graus em Gosport.

Na Suíça, a temperatura atingiu hoje os 38 graus em Basileia, estabelecendo um novo recorde para o mês de junho e ultrapassando pela primeira vez os 37 graus neste período do ano, segundo a MeteoSwiss.

O anterior máximo remontava a 1947, quando Basileia registou 36,9 graus, tendo o recorde sido hoje superado em seis estações meteorológicas no norte do país.

Os cientistas atribuem esta vaga de calor a uma massa de ar quente proveniente de África, reforçada por sistemas de alta pressão sobre a Europa Ocidental, sublinhando que fenómenos desta natureza se tornam mais frequentes e intensos devido às alterações climáticas.