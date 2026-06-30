Prestação da casa sobe em Julho em créditos a taxa variável nos principais prazos

A prestação da casa vai subir em julho para créditos com taxa Euribor a três, seis e 12 meses que sejam revistos nesse mês, segundo as simulações da Deco Proteste.

As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um 'spread' (margem de lucro comercial) de 1%.

Baseando-se nestas condições, os contratos com Euribor a 12 meses revistos em julho passam a pagar ao banco 698,77 euros, mais 59,79 euros face à última revisão, em julho de 2025.

Os contratos com Euribor a seis meses sobem 37,76 euros, face a janeiro, para 681,63 euros.

A três meses os contratos passam a pagar mais 18,90 euros, em relação a abril, com a prestação a atingir 660,16 euros.

Em junho, a média mensal da Euribor foi de 2,339% a três meses, de 2,596% a seis meses e de 2,798% a 12 meses.

A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a abril, os últimos disponíveis, indicam que a Euribor a seis meses representava 39,56% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,53% e 24,55%, respetivamente.