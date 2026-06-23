Exemplo europeu no combate à pobreza

Região foi a quarta da Europa que mais reduziu, em oito anos, o risco de exclusão e já supera França e Alemanha em alguns indicadores sociais. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 23 de Junho.

"Fecundidade mais baixa do país" é, por seu turno, a notícia que maior destaque gráfico merece na primeira página de hoje. Envelhecimento agrava-se na Madeira: 22% da população tem mais de 65 anos.

Saiba também que "Centro de noite avança por mais meio milhão". Projecto da Casa São José, em Câmara de Lobos, quer garantir alimentação, higiene e pernoita a pessoas em situação de sem-abrigo.

"PS leva tarifas altas da TAP à Assembleia da República" é outra notícia para ler com atenção.

E porquê estamos em época de Mundial, "Portugal pressionado a vencer" é o assunto que 'fecha' a primeira página desta edição. Ronaldo pode chegar aos 9 golos e igualar Eusébio na partida de hoje contra o Uzbequistão.