Susana Freitas e Pedro Teles renovam títulos no Campeonato da Madeira de Rampa

Susana Freitas e Pedro Teles voltaram a afirmar-se como os mais rápidos da especialidade ao revalidarem, este sábado, os títulos de campeões regionais no Campeonato da Madeira de Rampa (CRR), competição disputada numa extensão de 2,72 quilómetros e 226 metros de desnível positivo, em formato de contrarrelógio.

A terceira edição da prova, organizada em parceria com o Clube Escola do Estreito – Madeira, ficou marcada pela melhoria dos tempos dos vencedores em relação ao ano anterior.

No sevtor feminino, Susana Freitas, do Clube Desportivo Nacional – CHARIB Gestão de Condomínios, dominou a competição e estabeleceu um novo recorde da prova ao completar o percurso em 10 minutos e 40 segundos, melhorando a sua anterior marca. O pódio ficou completo com Stephanhie Cords e Jessie Serrão, ambas do CD 1.º Maio – Letícia Fernandes Seguros, que terminaram na segunda e terceira posições, respectivamente.

Nos homens, Pedro Teles, do C.N. Seixal/Município do Porto Moniz, conquistou novamente o título ao percorrer o trajecto em 8 minutos e 18 segundos. O ciclista voltou a melhorar o seu registo de 2025 e aproximou-se ainda mais do recorde absoluto da prova.

A segunda posição da classificação geral masculina foi alcançada por Leonardo Chícharo, da Mundimat/Ambiente/CCA Paio Pires, com o tempo de 8 minutos e 38 segundos. Bruno Santos fechou o pódio com 9 minutos e 9 segundos.

A competição serviu também para atribuir os títulos de campeões regionais nas diferentes categorias. Fernando Faria (Master 50), José Andrade (Master 40), Carlos Ornelas (Master 30), Guilherme Pita (Sub-17), Vítor Faria (Sub-23), Susana Freitas (Elites Femininas) e Pedro Teles (Elites Masculinos) sagraram-se campeões da Madeira nas respectivas categorias. Na classificação colectiva masculina, o título foi conquistado pelo C.N. Seixal/Município do Porto Moniz.

O calendário regional de ciclismo prossegue agora com uma das competições mais emblemáticas da modalidade. A 51.ª Volta à Madeira em Bicicleta + SOM vai decorrer entre os dias 15 e 19 de Julho.