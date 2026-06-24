PJ investiga origem do incêndio em Santo António

A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que deflagrou na noite de ontem na Travessa do Pilar, em Santo António, e que mobilizou dezenas de operacionais de várias corporações de bombeiros.

Em resposta ao DIÁRIO, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira esclareceu que não se encontra a investigar as causas da ocorrência, uma vez que o processo transitou para a Polícia Judiciária.

"A PSP não se encontra a investigar a origem do fogo, por a investigação da ocorrência ter transitado para a Polícia Judiciária, contudo forneceu todos os dados que foi possível apurar no local e que possam ser relevantes para a investigação", refere a força policial.

Segundo a PSP, após o alerta para o incêndio em mato, foram accionados meios policiais para o local com o objectivo de estabelecer perímetros de segurança, permitindo que os bombeiros pudessem movimentar os meios e efectuar o combate às chamas em segurança.

Na noite de ontem, populares admitiram a possibilidade de o fogo ter tido origem num foguete alegadamente lançado durante os festejos da vitória de Portugal frente ao Uzbequistão. No entanto, esta hipótese não foi confirmada oficialmente.

O incêndio levou à mobilização dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, envolvendo cerca de três dezenas de operacionais e oito viaturas. Apesar de ter sido dado como dominado por volta das 22 horas, manteve-se vigilância no local durante a noite.

Já na manhã de hoje, o fogo terá reacendido, obrigando a uma nova intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal. O alerta foi dado às 8h51 e, pouco depois das 9 horas, seguiam para o local três viaturas e 10 bombeiros para evitar um novo alastramento das chamas.