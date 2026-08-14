Sporting abre segunda jornada com vitória sobre Guimarães

Sporting venceu hoje o Vitória de Guimarães, no jogo que abriu a segunda jornada da I Liga de futebol, por 3-2, subindo assim, à condição, ao primeiro posto da tabela.

Flávio Gonçalves, de 19 anos e titular apenas pela segunda vez na equipa principal do Sporting, abriu o marcador ainda antes dos dez minutos de jogo, cabendo ao grego Ioannidis (22) o segundo e ao espanhol Altimira (41) o tento que selou o resultado ao intervalo.

Na segunda parte seria a vez dos visitantes encurtarem a desvantagem, primeiro por Samu (66) e pouco depois pelo senegalÊs Ndoye (68), no que seria o último golo da noite.

Sábado, o campeão FC Porto visita o Rio Ave, depois de triunfo na estreia, por 2-0, sobre o Alverca.