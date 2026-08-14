Grupo Pestana passa a ter 550 quartos no Porto Santo

O Pestana Hotel Group, maior grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa com raízes na Madeira, inaugurou oficialmente, ao final da tarde de hoje, o Pestana Dunas, um novo eco-resort de praia que reforça a presença do Grupo na ilha do Porto Santo, na qual tem já 550 quartos. Uma aposta que também complementa a oferta no destino e que vai crescer.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus e do Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, cabendo ao administrador do Pestana Hotel Group, Paulo Prada fazer as honras da casa, numa intervenção em que assegurou que a segunda fase do empreendimento, já licenciada, avançará quando houver conectividade aérea acentuada, com a mesma dinâmica do que aquela que existe na Madeira. Até porque a oferta hoteleira é de qualidade e de valor.

Com esta unidade temos 18 unidades hoteleiras na Região, cerca de 3.600 quartos, sendo 550 no Porto Santo. E julgamos que ainda há potencial de crescimento, designadamente aqui no Porto Santo. Esta é apenas uma primeira fase de um empreendimento hoteleiro que tem uma segunda fase, que está licenciada e que avançará quando as condições e o desenvolvimento do destino justificar. O factor absolutamente decisivo é a conectividade aérea. Nós esperamos que aquele caminho que foi feito no aeroporto do Funchal, de crescimento e de consolidação se faça aqui no Porto Santo, porque não haja qualquer dúvida, a capacidade de atrair turistas todo é que também gerará crescimento, portos de trabalho e desenvolvimento sustentado para a ilha do Porto Santo. Paulo Prada

Situado junto à praia, o Pestana Dunas foi projectado segundo os princípios de um eco-resort, com um forte enfoque na sustentabilidade, na eficiência ambiental e na valorização do património natural do Porto Santo.

Numa primeira fase, o hotel conta com 218 quartos, seguindo-se outros 130, distribuídos por diferentes tipologias – Classic Eco Resort, Family Eco Resort, Superior Family Eco Resort, Superior Pool View Eco Resort e Suite Eco Resort –, concebidas para responder a diferentes perfis de hóspedes, desde famílias e casais a estadias mais prolongadas, sempre em regime all inclusive.

O Pestana Dunas é um projeto com história, pensado há vários anos, e representa uma nova etapa da relação de longa data do Pestana Hotel Group com o Porto Santo. Foi concebido para valorizar aquilo que torna esta ilha especial, respeitando a paisagem, utilizando os recursos de forma mais eficiente e procurando uma relação harmoniosa com o território. É também uma reafirmação da nossa confiança no futuro do Porto Santo e do compromisso que mantemos com a Região Autónoma da Madeira, onde o Grupo nasceu há mais de cinquenta anos.” Paulo Prada

Operado sob a marca Pestana Hotels & Resorts, o Pestana Dunas conta com um restaurante buffet e dois bares – Pool Bar e Lounge Bar –, do acesso direto à praia e das zonas comuns pensadas para proporcionar conforto e funcionalidade, o hotel oferece uma experiência de férias marcada pela proximidade com a paisagem natural da ilha.

A nova unidade encontra-se ligada ao hotel Pestana Porto Santo, permitindo a circulação pedonal entre as duas unidades e o acesso partilhado a um conjunto alargado de infraestruturas, equipamentos e serviços, incluindo Spa & Health Club, piscinas interiores aquecidas, campos desportivos, restaurantes temáticos, animação, áreas de lazer e serviços de apoio. Esta complementaridade permite proporcionar aos clientes uma experiência integrada e diversificada, mantendo a proximidade com a natureza e a tranquilidade que caracterizam o destino.

A inauguração oficial do Pestana Dunas assinalou a concretização de um projeto pensado para responder à evolução das expectativas dos turistas e reforçou o compromisso do Pestana Hotel Group com o desenvolvimento sustentável da atividade turística nos destinos onde está presente.