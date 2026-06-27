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Carro em chamas junto ao bairro do Hospital

Sapadores do Funchal mobilizaram três viaturas e 11 operacionais

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Um carro entrou em chamas, na zona do bairro do Hospital, junto ao Super São Roque, no Funchal, na última hora.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados para o local, com três viaturas — uma pesada, uma ligeira e uma ambulância de socorro — e um total de 11 operacionais.

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